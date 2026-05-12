提高整體防災韌性 汐止區公所辦防災士培訓專班

氣候變遷，面對極端氣候異常，如何強化防災效能，汐止區公所為了培訓防災種籽子特地辦理防災士專班，包括公所、里長及里民，共計80多名學員，進行2天的培訓課程，包括防災計畫實作與驗證、基礎急救技術訓練課程等等，在通過測驗後成為新科防災士，投入鄰里社區第一線的災害防救作業。

汐止區長林慶豐表示，根據日本阪神大地震後的統計，災難初期成功脫困的民眾中，有高達7成是靠「自助」、2成是靠社區「互助」，而僅有1成是仰賴政府的「公助」，這是推動防災士培訓最核心的理念與價值，目前全新北市的防災士已經正式突破2萬人的里程碑，並預計在今年底達成2萬5,000人的目標，汐止區的部分，目前已經培訓了1,216位防災士，以全區約21萬人口來計算，相當於大約每173位區民中，就有1位防災士，更難得的是，里長展現了極高的危機敏感度，汐止區每2位里長就有1位具備防災士身分，里幹事也每人都有防災士證照。

崇德里長蘇宏杰表示，身為里長，護里民安全是首要責任，在面對氣候變遷，以及各類災害的發生，必須要打造韌性社區，以崇德里來說，受訓的防災士有28位，主要是覺得，面對災害的時候，不能只等待救援，一定要能夠自救，甚至還能救他人，在114年有成立防災社區，進行防災士訓練，有各自編組，在災害發生的時候，能夠自主運作，在去年風災就有實作經驗，大家都將所學派上用場。

林慶豐指出，這2天共有15小時培訓課程，結合了「防災知識」與「實作急救訓練」，讓受訓者能在災害發生時，具備自救、互救以及協助社區疏散的能力，期待更多人的加入，深化防災的韌性。