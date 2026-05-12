汐止火車站月台提高工程延宕 進度落後近九成

因應台鐵購進新車，並且已經陸續投入營運，所以針對車廂與月台間高低差問題，目前也陸續進行月台提高工程，只是在汐止火車站的部分，從去年開工以來，工程大延宕，截至5/11日為止，工程落後88.59%，所以今(12)日立委廖先翔辦理會勘，了解進度落後原因，並且要求能夠儘快復工。

汐止火車站月台提高工程，從去年一月開工以來，本來預計要5/22日完工，工期是240個工作天，現在只剩下8天，實際進度卻只有10.75%，工程大延宕。

立法委員廖先翔表示，台鐵因應EMU900跟EMU3000新的列車，也就是新的區間車還有新自強，目前都已經陸陸續續投入營運了，但因為車廂高度跟過去舊車不一樣，所以台鐵都要做月台提升工程，汐止站是第四期，包括五堵跟汐科之前都已經提升過了，大家在搭乘時應該都會感覺到不同，但是汐止站的提升工程從去年開工，但是這段時間都沒有看到明顯的工程進度，因此今天辦理會勘，確認廠商有沒有履約能力，後續台鐵如何督促廠商，或是趕緊解約、重新招標，不要讓工程整個停擺不動。

廖先翔提到，除了月台提升工程，在月台梁柱部分，有油漆剝落等問題，為了結構安全有請台鐵重新上漆，也要求儘快做完除鏽，緊接著上第二層及第三層，今天會勘結論，目前台鐵是傾向中止契約，後續進行重新發包，這都要等總公司確定，無論如何都會要求台鐵儘快繼續將工程往前推進，讓民眾在搭乘火車時，能夠在無障礙的空間、避免高低差，搭乘更舒適。