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瑞芳一坑路會車難險象環生 議員會勘爭取改善通行安全

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳區龍川里一坑路長期存在車輛會車困難問題，造成行人及學童通行安全風險。圖／觀天下有線電視提供
瑞芳區龍川里一坑路長期存在車輛會車困難問題，造成行人及學童通行安全風險。圖／觀天下有線電視提供

瑞芳區明燈路往一坑路路段緊鄰瑞芳國小圍牆，道路寬度不足，長期存在車輛會車困難問題，學童上下學及行人通行時常需與車爭道，險象環生，也讓地方民眾相當憂心，因此市議員林裔綺今(12)日邀集相關單位前往該路段現場會勘，關心地方居民、學童及用路人通行安全。

市議員林裔綺表示，日前於議會質詢時，已要求市府重視瑞芳區龍川里一坑路長期存在的交通安全問題，尤其該路段為居民與學童每日通行的重要道路，若未妥善改善，恐增加行人與學童的安全風險。她強調，應讓車輛、行人及學童都能安心通行，打造更安全的用路環境，徹底改善地方長年以來的交通困境。

龍川里長賴鴻春表示，感謝市議員林裔綺長期關心地方交通與行人通行安全問題，也積極協助爭取改善。由於該路段平時車流量不小，加上學童每日上下學通行，居民長期都相當擔心安全問題，期盼相關工程能盡快推動，提供地方更安全的通行空間。

市府相關單位於會勘中也承諾，後續將儘速研議改善方案，提升整體通行環境與安全性。不過，由於工程涉及樹木移植、電桿遷移，以及校園司令台重建等事項，仍需跨局處協調合作，共同推動改善工程。

瑞芳 行人

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