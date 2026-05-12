板橋公園步道設計不良民眾跌傷 山田摩衣促市府速改善

新北市議員山田摩衣今天在議會質詢指出，板橋區多處公園步道存在嚴重高低落差，形同「隱形陷阱」，導致長者在母親節前夕重摔受傷，應迅速改善。農業局長諶錫輝承諾將於一個月內完成全板橋區公園步道的全面體檢與改善計畫報告。

山田摩衣指出，日前接獲市民陳情，一名媽媽於母親節前夕在板橋石雕公園散步時，因PU跑道與石板步道銜接處有高達15公分的落差，不慎跌倒受傷，導致兩腿膝蓋瘀青破皮，令家屬極為心疼，才向她反映。

山田摩衣認為，長輩願意出門運動是好事，但公共休閒空間不該存在高低差導致跌倒的安全缺失。此外，崑崙公園的石桌椅與步道亦有5公分的高低差，顯見全市公園因歷次施工，產生不同區域間的平面落差。市府應主動改善類似設計問題，避免對使用輪椅、拐杖的身障者及學齡前兒童構成安全威脅。

山田摩衣強調，公園步道旁緊鄰兒童遊戲區與體健設施，介面銜接不良並非單一個案，市府必須全面盤點。她要求農業局在一個月內提出「板橋區公園步道高低差改善計畫報告」，以確保市民擁有安全的綠地休閒環境。