快訊

影／魏平政證實 明天接受國民黨徵召參選彰化縣長

8旬母目睹爭家產悲歌…暴怒兄砍死弟 頸部、腋下都中刀

幸運兒沒現身！威力彩頭獎6.7億元逾期未領 台彩：獎金全數充公

聽新聞
0:00 / 0:00

板橋公園步道設計不良民眾跌傷 山田摩衣促市府速改善

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議員山田摩衣今天在議會質詢板橋區公園設計問題。圖／山田摩衣提供
新北市議員山田摩衣今天在議會質詢板橋區公園設計問題。圖／山田摩衣提供

新北市議員山田摩衣今天在議會質詢指出，板橋區多處公園步道存在嚴重高低落差，形同「隱形陷阱」，導致長者在母親節前夕重摔受傷，應迅速改善。農業局長諶錫輝承諾將於一個月內完成全板橋區公園步道的全面體檢與改善計畫報告。

山田摩衣指出，日前接獲市民陳情，一名媽媽於母親節前夕在板橋石雕公園散步時，因PU跑道與石板步道銜接處有高達15公分的落差，不慎跌倒受傷，導致兩腿膝蓋瘀青破皮，令家屬極為心疼，才向她反映。

山田摩衣認為，長輩願意出門運動是好事，但公共休閒空間不該存在高低差導致跌倒的安全缺失。此外，崑崙公園的石桌椅與步道亦有5公分的高低差，顯見全市公園因歷次施工，產生不同區域間的平面落差。市府應主動改善類似設計問題，避免對使用輪椅、拐杖的身障者及學齡前兒童構成安全威脅。

山田摩衣強調，公園步道旁緊鄰兒童遊戲區與體健設施，介面銜接不良並非單一個案，市府必須全面盤點。她要求農業局在一個月內提出「板橋區公園步道高低差改善計畫報告」，以確保市民擁有安全的綠地休閒環境。

山田摩衣

延伸閱讀

跨市民大道接線形公園空橋案增預算 估2029年底完工

守護孩童呼吸權 嘉市議員王浩促落實「無菸公園」管理

捷運價值、核心商圈經典不敗 板橋核心站穩百萬位階

基隆市立游泳池新跳水台竟脫落害比賽學生跳水受傷 停用調查原因

相關新聞

瑞芳一坑路會車難險象環生 議員會勘爭取改善通行安全

瑞芳區明燈路往一坑路路段緊鄰瑞芳國小圍牆，道路寬度不足，長期存在車輛會車困難問題，學童上下學及行人通行時常需與車爭道，險象環生，也讓地方民眾相當憂心，因此市議員林裔綺今(12)日邀集相關單位前往該路段現場會勘，關心地方居民、學童及用路人通行安全。

汐止火車站月台提高工程延宕 進度落後近九成

因應台鐵購進新車，並且已經陸續投入營運，所以針對車廂與月台間高低差問題，目前也陸續進行月台提高工程，只是在汐止火車站的部分，從去年開工以來，工程大延宕，截至5/11日為止，工程落後88.59%，所以今(12)日立委廖先翔辦理會勘，了解進度落後原因，並且要求能夠儘快復工。

提高整體防災韌性 汐止區公所辦防災士培訓專班

氣候變遷，面對極端氣候異常，如何強化防災效能，汐止區公所為了培訓防災種籽子特地辦理防災士專班，包括公所、里長及里民，共計80多名學員，進行2天的培訓課程，包括防災計畫實作與驗證、基礎急救技術訓練課程等等，在通過測驗後成為新科防災士，投入鄰里社區第一線的災害防救作業。

板橋公園步道設計不良民眾跌傷 山田摩衣促市府速改善

新北市議員山田摩衣今天在議會質詢指出，板橋區多處公園步道存在嚴重高低落差，形同「隱形陷阱」，導致長者在母親節前夕重摔受傷，應迅速改善。農業局長諶錫輝承諾將於一個月內完成全板橋區公園步道的全面體檢與改善計畫報告。

侯友宜視察第二行政中心 將成新北安全指揮中樞

新北市第二行政中心預計今年底完工，新北市長侯友宜今第3度前往視察工程進度及內部裝修情形，要求市府團隊如期如質完成工程、確保年底順利啟用。侯友宜表示，第二行政中心將成為新北市發展藍圖的重要軸心，未來警察局、衛生局、交通局、勞工局及消防局EOC等單位都將進駐，預計容納約3000名市府員工，並透過智慧科技整合跨局處資源，提升市政服務效率。

北車橫跨市民大道線型公園空橋預算達11億 最快2029年完工

由新工處委託北捷規畫從國光客運台北車站舊址，興建跨越市民大道串聯新中山捷運廊道的連通平台，不過去年3度流標無廠商有意願，市府將總工程經費新增3億元，從8億1179萬餘元調整為11億1179萬餘元，今送議會委員會審議無異議通過，預計2029年完工。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。