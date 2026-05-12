侯友宜視察第二行政中心 將成新北安全指揮中樞

新北市第二行政中心預計今年底完工，新北市長侯友宜今第3度前往視察工程進度及內部裝修情形，要求市府團隊如期如質完成工程、確保年底順利啟用。侯友宜表示，第二行政中心將成為新北市發展藍圖的重要軸心，未來警察局、衛生局、交通局、勞工局及消防局EOC等單位都將進駐，預計容納約3000名市府員工，並透過智慧科技整合跨局處資源，提升市政服務效率。

侯友宜表示，板橋新板特區、新莊副都心及第二行政中心，是新北發展藍圖三大軸心。第二行政中心未來將定位為新北科技化安全指揮系統中樞，整合報案中心、戰情中心、緊急應變中心及食安智慧監控中心，透過智慧設備與科技系統，大幅提升行政效率與城市治理能力。

侯友宜指出，自己曾出席開工及上梁典禮，此次再度視察內部裝修，代表工程已從主體施工進入啟用前整備階段。未來衛生局、警察局及三重衛生所進駐後，也將帶動三重、板橋醫療園區及府中廣場再造等計畫，進一步優化城市生活機能。

新北市工務局長馮兆麟表示，第二行政中心為地上26層、地下4層鋼骨建築，透過都市計畫變更，由開發單位回饋捐建。行政園區除規畫廣場、公園外，也將新闢重新路五段銜接環河路的24公尺計畫道路，並設置地下公共停車場串聯捷運系統，提升交通便利性。

新北市秘書處長祝惠美表示，目前大樓公共區域裝修工程持續進行，其中可容納近400人的大型展演廳已接近完工。市府也提前協調裝修單位進場施工，縮短整體工期，並將智慧建築等級由原本銅級提升至黃金級，同時提前完成營運維護團隊進駐作業，為未來啟用做準備。

新工處長簡必琦指出，工程全面導入耐震標章第三方監督機制，確保施工品質，目前外牆帷幕工程已接近完成，內部精裝修則採併行施工方式加速推進，朝年底進駐目標邁進。

衛生局長陳潤秋表示，第二行政中心未來將打造健康治理新樞紐，整合智能衛生所、社區心理衛生中心及食安智慧監控中心，其中三重衛生所將進駐3樓，並設置第9處社區心理衛生中心，提供更即時便利的健康服務。

警察局長方仰寧指出，未來將以「智慧治理、科技建警」為核心，打造全新勤務指揮中心及戰情中心，導入AI輔助110智能報案系統，具備18種外語及客語即時翻譯功能，提升報案受理與派遣效率，並透過雙重定位系統及Micro-LED電視牆，即時掌握治安與交通狀況。

研考會主委紀淑娟表示，未來3樓聯合服務中心將整合7個機關、18個服務櫃檯，提供43項申辦業務，並建置AI智能助理、多國語言翻譯及多元繳費系統，預估每年服務量可達30萬件，打造智慧化市政服務平台。

新北市工務局長馮兆麟簡報說明第二行政中心工程進度。圖／新北市工務局提供

新北市長侯友宜（左二）聽取警察局建置110報案系統與勤務指揮中心相關規劃。圖／新北市工務局提供

新北市長侯友宜（中）今日視察第二行政中心施工進度，新北市副市長朱惕之（左）陪同導引說明。圖／新北市工務局提供

新北市長侯友宜（右五）視察第二行政中心，並與新北市副市長朱惕之（右七）及市府首長一同在3樓的空中廊道合影。圖／新北市工務局提供