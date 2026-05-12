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北車橫跨市民大道線型公園空橋預算達11億 最快2029年完工

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
由北捷規畫從國光客運台北車站舊址，興建跨越市民大道串聯新中山捷運廊道的連通平台，委由北市府新工處代辦，總經費約11億元。圖／新工處提供
由北捷規畫從國光客運台北車站舊址，興建跨越市民大道串聯新中山捷運廊道的連通平台，委由北市府新工處代辦，總經費約11億元。圖／新工處提供

北捷規畫從國光客運台北車站舊址，興建跨越市民大道串聯新中山捷運廊道的連通平台，委由北市府新工處代辦，不過去年3度流標無廠商有意願，市府將總工程經費新增3億元，從8億1179萬餘元調整為11億1179萬餘元，今送議會委員會審議無異議通過，預計2029年完工。

該計畫是西區門戶計畫周邊立體人行動線系統延伸，將台北長廊東延跨市民大道串連線型公園，2022年編列4億6618萬餘元，隔年提送都審後因當時都審委員建議連台北車站東側的國光客運存廢與銜接台鐵再做確認，經市長蔣萬安拍板，清空國光客運台北站做為持續推動方案。

新工處長林昆虎表示，在確定清空國光客運台北站後，將原本只是穿過市民大道的空橋，寬度約3.8公尺到4公尺，增加到寬15公尺、長100公尺，完工後淨寬會達到10公尺，預算則從原先4億多變成8億餘元，並於2025年由北捷公開招標，歷經三次招標全都流標，經探訪潛在廠商認為金額無吸引力，經討論追加3億預算。

不過先前有議員擔心，若如同北藝採用最先進西班牙的設計後來營造廠倒閉，萬一預算趕不上廠商漲價速度，不斷追加恐變成北藝跟音圖的翻版。林昆虎說，主要是原來的結構體是平撐式屋頂，但土木技師公會認為，避免對下方捷運隧道箱涵承載影響，希望整體空廊結構再輕量化改為懸吊式屋頂，增加落柱分散力量，工法、鋼料損耗增加、施工難度風險也較大，主要增加是施工費及隨工程造價比例調整的空汙費、公共藝術設置費等。

由北捷規畫從國光客運台北車站舊址，興建跨越市民大道串聯新中山捷運廊道的連通平台，委由北市府新工處代辦，總經費約11億元。圖／新工處提供
由北捷規畫從國光客運台北車站舊址，興建跨越市民大道串聯新中山捷運廊道的連通平台，委由北市府新工處代辦，總經費約11億元。圖／新工處提供

由北捷規畫從國光客運台北車站舊址，興建跨越市民大道串聯新中山捷運廊道的連通平台，委由北市府新工處代辦，總經費約11億元。圖／新工處提供
由北捷規畫從國光客運台北車站舊址，興建跨越市民大道串聯新中山捷運廊道的連通平台，委由北市府新工處代辦，總經費約11億元。圖／新工處提供

蔣萬安 北捷 國光客運

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