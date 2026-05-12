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醫美針孔引恐慌 北市稽查率曝光…議員要求這類場所全面清查

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
醫美診所偷裝針孔案，引發民眾恐慌，北市議員林亮君要求衛生局、警察局等修正管理辦法，針對民眾入內一定會有更衣或裸露的場所，要做到全面實地清查。引用自議會直播
醫美診所偷裝針孔案，引發民眾恐慌，北市議員林亮君要求衛生局、警察局等修正管理辦法，針對民眾入內一定會有更衣或裸露的場所，要做到全面實地清查。引用自議會直播

陸續爆出愛爾麗等醫美診所被控偷裝針孔，引發民眾恐慌。議員調閱數據發現，北市府訂定防偷拍管理辦法，但衛生局今年第一季僅稽查33家，且全書面審核，要求衛生局、警察局等修正管理辦法，針對民眾入內一定會有更衣或裸露的場所，要做到全面實地清查。警察局表示，將朝這方向研議。

全台爆發醫美診所偷裝針孔事件後，北市議員林亮君調閱數據發現，北市今年第一季防針孔管理辦法的相關稽查，教育局管轄的3226個場所，稽查覆蓋率13%；這次爆發針孔事件的診所管轄單位衛生局，轄下有4950場所，但稽查覆蓋率卻僅0.7%；體育局轄管452處場所，稽查覆蓋率39%；觀傳局626處場所，稽查覆蓋率5.8%。整體北市防針孔的7675處場所，今年第一季稽查率為57%。

林亮君質疑，北市府的公共場所防針孔攝影管理辦法，2024年之前為暫行條例，不過之後升格為管理條例後，訂定有每一個場所的轄管機關，但去年五月正式上路至今，這一年來，竟都還沒有開罰案例。尤其這次爆發醫美診所偷拍案件，正好是衛生局管轄，今年第一季稽查率0.7%，民眾難以接受。

衛生局長黃建華回應，衛生局每年都有診所的督導考核，會在一整年內完成，第一季之所以稽查率低，是第一季在做督導考核準備，之後才會現地稽查。

林亮君也質疑，目前各局處的稽查方式有書面及現地，以第一季稽查次數看，書面4569次、現地卻僅891次，質疑書面稽查對防偷拍意義根本不大。黃建華也坦言，書面稽查的確有其限制。衛生局醫事科長吳岱穎表示，因應這次愛爾麗偷裝針孔案件，衛生局啟動專案稽查，針對高風險業者稽查，第一批5月8日稽查16家、昨稽查13家、今天稽查9家。

「台北市偷拍零容忍！」林亮君則具體要求，儘管有稽查人力問題，市府應該針對有更衣、裸露的場所應全面現地清查，警察局長林炎田表示，會朝這方向研議，的確直接用儀器偵測絕對比目測清準，現地也會比書面清楚，目前的稽查覆蓋率的確可以加強。對於有更衣裸露場所全面現地清查，會在兩個月內提出報告。

偷拍 愛爾麗 衛生局

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