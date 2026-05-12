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跨市民大道接線形公園空橋案增預算 估2029年底完工

中央社／ 台北12日電

北捷規劃興建跨市民大道串聯中山區線形公園空橋，委辦台北市新工處今天提到，此案原預算8.1億餘元，考量國光客運搬移，整體設計有變化，追加3億元，總經費共11.1億餘元，估2029年底完工。

台北市新建工程處在市議會工務委員會報告「跨市民大道串聯線形公園立體連通空橋興建工程修正總工程費案」，包含北市工務局長黃一平、新工處長林昆虎等官員列席。

此案原由為台北捷運公司規劃在國光客運台北車站旁的市民大道上方興建天橋，並延伸中山區心中山線形公園。

林昆虎在市議會委員會報告表示，此案是配合市府西區門戶計畫周邊立體人行動線系統，把台北長廊東延段延伸跨市民大道串聯線形公園，由新工處編預算、北捷辦理，並編列新台幣4.6億餘元預算。

林昆虎指出，原計畫後續送北市都審會，委員會建議可納入國光客運搬遷後進行修正改善。2023年8月，市長指示以清空國光客運台北車站作為空橋設計方案，預算追加至8.1億餘元，都審會在2024年核定，議會去年通過。

林昆虎表示，此案在2025年間流標3次，經探詢廠商得知業者有意願但認為招標金額沒有吸引力，同年11月向府級報告後，府方同意新編3億元預算，今年1月市政會議通過後提報議會討論。

林昆虎指出，此次新編3億元預算以施工費用最多，規劃設計費維持2617萬餘元，且因應國光客運已拆除，空橋寬度將從3至4公尺增加到15公尺，長度達100公尺。

林昆虎表示，新增預算包含考量市場環境與供料不確定性造成廠商間接成本增加，以及工地現址在台北車站旁，受限上方為市民高架橋、下方為捷運箱涵空間，讓施工難度與風險提高。

北市議會工務委員會對此案無意見，後續將送大會二、三讀討論。工務局預估若順利通過議會大會，此案可在2029年底完工。

北捷 國光客運 國光

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