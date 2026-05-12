解決中藥傳承困境 中藥商同業公會讚蘇巧慧讓中藥發展更有底氣

2026選戰藍綠各自大推政績，民進黨新北市長參選人蘇巧慧推出醫界為巧慧加油系列影片，今天找來新北市中藥商業同業公會前理事長林俊雄現身說法，林俊雄表示，過去因各方對於中藥從業人員的定位無法達成共識，導致衛福部逾20年未核發中藥商販售許可執照，因有蘇巧慧持續與衛福部協調，才讓許多百年老藥房得以生存，進一步留住中藥產業的相關人才，「希望我們同業可以讓她高票當選市長，幫助更多的人建設新北」。

蘇巧慧表示，中藥是國人不可或缺的食補文化，然而自「藥事法」第103條修正後超過20年間，中藥從業人員的資格及權責各方見解不同，以至於國家未曾舉辦過任何一次中藥從業人員國家考試，導致全國中藥商已減少近半、經營者甚至平均年齡超過60歲，許多老字號藥房其後代或員工也因無法依規取得資格繼續經營而被迫關門的現象，這不只衝擊到民眾使用中藥的權益，對於中藥文化保存也是相當不利。

蘇巧慧指出，為解決中藥產業世代斷層的問題，2018年她和張宏陸委員陪同各團體拜會時任衛福部長陳時中，並當場獲得陳時中允諾3個月內釐清法律問題，期間她也多次扮演民間團體與衛福部的溝通橋樑，終於促使衛福部於2019年推出行政解釋，允許在該解釋令前已實際從事中藥輸入、輸出、批發或零售業務達2年以上的中藥業者，在修習中藥核心課程達合格標準後，得於原商號、原地址登記繼續經營中藥販賣業務，解決中藥商牌照傳承的困境，讓許多百年老藥房得以生存，也進一步留住中藥產業的相關人才。

林俊雄表示，中藥是一個非常複雜的行業，但過去因各方對於中藥從業人員的定位無法達成共識，他很感謝蘇巧慧非常快進入狀況，不但一起與衛福部協調，也促使衛福部推出行政解釋，解救中藥產業斷層危機。

「蘇巧慧委員為我們中藥業設想得非常周到。」林俊雄強調，中藥業是傳統產業，也是飲水思源，有恩就要報的行業，因此過去蘇巧慧長期協助中藥的推廣、發展，和傳承，不但是為中藥業打氣，也是讓我們成長的底氣，所以他個人全力支持蘇巧慧，希望我們同業可以讓她高票當選市長，幫助更多的人建設新北。