淡江大橋通車未邀侯友宜 陳世凱：只是內部祈福拜拜儀式不要不開心

淡江大橋今天上午11時30分正式通車，交通部長陳世凱上午10時出席「淡江大橋橋管中心揭牌暨通車祈福」，面對媒體詢問為何未邀請新北市長侯友宜，陳世凱表示5月9日已舉辦過通車典禮，侯友宜也多次參加，今天只是內部祈福拜拜儀式。

新北市民期待許久的淡江大橋，今天上午11時30分終於正式通車。交通部公路局上午10時20分舉辦「淡江大橋橋管中心揭牌暨通車祈福」，部長陳世凱到場主持，不料整場活動卻未邀請新北市長侯友宜及地方民代、里長出席。

新北市議員蔡錦賢、淡水地區多名里長，今天於典禮時到場抗議，蔡錦賢憤怒表示，新北市出錢出最多、力量出最多，之前施工時里民抗爭議員、里長去協調的，但今天活動卻未通知新北市政府，連民意代表也沒通知，地方承受10幾年的痛苦，今天通車起碼該讓民眾來拜拜祈求通車順利，把新北市政府看得跟小孩一樣，中央可以這樣不尊重地方嗎。

陳世凱面對媒體詢問為何未邀請侯友宜出席時表示，今天是新北市民的大日子，也是台灣非常重要的大日子。其實已經慶祝了相當久，從一個月前就開始辦相關的慶祝活動，讓更多的民眾可以上到橋上來。我們每次的活動都有邀請侯市長來參加了很多次。那即便侯市長沒有參加也會派副市長來。且在5月9號晚上已經辦過通車典禮。當天侯市長及朱副市長也到，甚至7位的局處長也都到場，今天只是內部拜拜祈福活動，所以沒有邀請任何民意代表，這座大橋是地方喜事，希望不要把它變成不開心的事情。

新北市新聞局長李利貞今天上午聲明，市府主動確認是否需派員出席通車祈福儀式，交通部回覆「未邀請相關機關、首長及民代。」公路局並於昨天晚間電話通知淡水及八里兩位區長，請他們不要參加。

李利貞指出，區長想代表在地鄉親為重大建設祈福卻遭到禁止，「大工程搞小動作沒有意義」。李利貞也說，中央先定義祈福儀式是「內部活動」，把地方當外人，又在最後關頭急著找市府協助執行交維計畫，雖然對交通部這些舉動感到困惑。新北市府重視的還是通車後交通路況及用路人安全，新北市府交控中心將持續掌握相關情況。

陳世凱今天上午參加淡江大橋橋管中心揭牌暨通車祈福典禮。記者黃子騰／攝影

陳世凱率領車隊率先通過淡江大橋。記者黃子騰／攝影

陳世凱表示今天只是內部祈福拜拜活動。記者黃子騰／攝影

陳世凱親自揭牌。記者黃子騰／攝影

多輛轎車開上淡江大橋。記者黃子騰／攝影

新北市議員蔡錦賢到場抗議。記者黃子騰／攝影

許多車輛於通車後開上淡江大橋。記者黃子騰／攝影