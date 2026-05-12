一人顧多場 北市委外停車場收費爭議找無人

北市委外停車場管理遭質疑亂象多，據統計，北市公有停車場委外比率高達八成三，委外的投訴數也比自營高出四倍多。議員質疑，業者為降低成本多「一人顧多場」，導致遇爭議時消費者求助無門。停管處表示，會研擬業者的常犯項目加重開罰。

北市議員柳采葳接獲陳情，民眾反映在北市府委外停車場發生收費爭議，許多人等超過三十分鐘才有人來協助，呼籲市府應明定合約，工作人員必須在十五分鐘內到場，否則加強開罰。

柳采葳指出，有民眾在塔城街的立體停車場停車出現繳費問題，因為現場沒有巡查人員，上午十時五十分透過對講機詢問，人員超過十五分鐘才到場；也有民眾才進場一分鐘，花了十五分鐘找不到停車位要離開，結果被收十五分鐘費用，「依然找不到人處理。」

柳認為，雖委外合約規定可「多場一人」作業，也允許暫時離開留下電話，但市府應該要規範幾分鐘內需到場解決民眾問題。統計近三年開罰廠商件數，總額才三萬元、平均每件七千五百元，根本沒嚇阻效果。

停管處長劉瑞麟說，委外合約允許車程距離在十五分鐘內的停車場，可以共用管理員，目前並沒有收到「等不到管理員」的投訴，將會派員每周稽查、定期監督。

劉瑞麟表示，若是廠商有違約，會給予一次改善期，第二次違約就會罰款，也會研擬常犯的項目加重處罰，依照累積次數增加罰款。