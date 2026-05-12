聽新聞
0:00 / 0:00

整備完成 侯友宜：三鶯線即刻報中央履勘

聯合報／ 記者張策／新北報導
新北市長侯友宜（中）昨視察捷運三鶯線，從頂埔站試乘到陶瓷老街站，他表示將力拚今年年中通車。記者潘俊宏／攝影
新北市長侯友宜（中）昨視察捷運三鶯線，從頂埔站試乘到陶瓷老街站，他表示將力拚今年年中通車。記者潘俊宏／攝影

捷運三鶯線上月二十六日通過初勘，市長侯友宜關心履勘前整備進度，昨實際模擬從板南線轉乘三鶯線的動線，也搭乘列車至陶瓷老街站，確認初勘列出的五項履勘前須改善事項已改善完成，列車妥善率百分之一百，要求即刻報中央履勘，預備通車。

通勤族關心轉乘效率，侯友宜到頂埔站走一趟從板南線轉乘三鶯線的旅客動線，三鶯線與板南線採「垂直分層」設計，三鶯線透過轉折的二層電扶梯直達板南線，二分鐘內可快速雙線轉乘。

侯友宜指出，四月二十六日完成初勘，當時提出五項履勘前須改善事項均已完成。昨邀請土城、三峽、鶯歌地區里長在履勘前試乘，「里長比專家學者更了解地方需求」，要求捷運局與捷運公司詳細記錄所有意見，即使是不影響通車的小問題，也要在通車前盡量做到位。

針對地方關切噪音問題，侯表示，各項法定測試皆符合標準，測試過程也持續蒐集民眾對噪音感受的回饋，只要民眾認為有需要調整之處，市府會編預算改善，鄰近學校、醫院等路段優先施作。

侯友宜說，三鶯線歷經近八年努力，終於走到最後一哩路，最重要目標是安全通車，他打趣說，市長任期還有二百多天，「不用擔心我跑掉」，真正壓力在通車後，面對市民日常通勤需求，包括捷運營運、周邊配套及行人動線改善等。

立委蘇巧慧昨也參與視察，她說，三鶯線總經費約五○二億元，當年納入中央前瞻基礎建設計畫，獲中央大力補助，另一項重大建設「捷運土城樹林線」進入上部結構施工階段，地方相當期待。

三鶯線全線採高架設計，全長十四點二九公里，設有十二座車站及一座五級機廠，採ＣＢＴＣ無人駕駛營運模式，除銜接板南線頂埔站及台鐵鶯歌站，也預留未來延伸桃園八德空間，通車後三鶯地區往返北市通勤時間可縮短約二十分鐘。

三鶯線 侯友宜 板南線

延伸閱讀

斥資8億！歷時三期終到位 延平路全線通車串聯桃園八德

淡江大橋機車道遭批「殺人護欄」 公路局強調：已完成收邊

台61線曾文溪大橋 完工延2029年後

天母捷運地下化延伸榮總？ 捷運局曝「15米路廊」成關鍵

相關新聞

三鶯線履勘前整備完成 侯友宜：力拚年中通車、往返北市省20分鐘

新北捷運三鶯線通車進入最後倒數。新北市長侯友宜今前往三鶯線頂埔站視察履勘前整備情形，除實際模擬民眾從板南線轉乘三鶯線的旅客動線外，也搭乘列車至陶瓷老街站，確認初勘列出的5項履勘前改善事項均已完成。侯友宜表示，市府已請主管機關提報交通部辦理履勘，希望交通部儘速安排履勘作業，力拚今年5、6月間順利通車，未來三峽、鶯歌往返台北市通勤時間可縮短約20分鐘。

市府證實淡江大橋通車沒邀市長 藍議員：在交通部眼中市府是提款機？

淡江大橋明天正式通車，不過新北市議員江怡臻爆料，這座等待了30多年的地標，本該是全台灣、全雙北人共同歡慶的喜事，但令人心寒的是，交通部在最重要的揭牌儀式上，竟然「選擇性遺忘」了出錢、出人、出力、更出地的新北市政府。

淡江大橋即將通車 新北交通局：無人機違規拍攝最高可罰30萬元

隨著淡江大橋即將完工通車，壯闊橋體與河口景觀已成為矚目焦點，吸引不少攝影愛好者與遙控無人機玩家關注。新北市交通局提醒，民眾如欲操作無人機進行拍攝，務必遵守相關法規，切勿因一時取景而違規飛行，影響交通安全、最高可處新臺幣30萬元罰鍰。

北捷信義線東延段今測試 第一線候車狀況曝光

台北捷運信義線東延段今起試運轉，列車將由廣慈／奉天宮站發車。記者實測僅有路線圖上貼出即將通車，其餘電子看板等，沒有特別告示從廣慈站發車。北捷提醒，配合新站點測試，列車調度順暢，呼籲民眾預留候車時間。

一人顧多場 北市委外停車場收費爭議找無人

北市委外停車場管理遭質疑亂象多，據統計，北市公有停車場委外比率高達八成三，委外的投訴數也比自營高出四倍多。議員質疑，業者為降低成本多「一人顧多場」，導致遇爭議時消費者求助無門。停管處表示，會研擬業者的常犯項目加重開罰。

整備完成 侯友宜：三鶯線即刻報中央履勘

捷運三鶯線上月二十六日通過初勘，市長侯友宜關心履勘前整備進度，昨實際模擬從板南線轉乘三鶯線的動線，也搭乘列車至陶瓷老街站，確認初勘列出的五項履勘前須改善事項已改善完成，列車妥善率百分之一百，要求即刻報中央履勘，預備通車。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。