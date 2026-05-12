整備完成 侯友宜：三鶯線即刻報中央履勘

捷運三鶯線上月二十六日通過初勘，市長侯友宜關心履勘前整備進度，昨實際模擬從板南線轉乘三鶯線的動線，也搭乘列車至陶瓷老街站，確認初勘列出的五項履勘前須改善事項已改善完成，列車妥善率百分之一百，要求即刻報中央履勘，預備通車。

通勤族關心轉乘效率，侯友宜到頂埔站走一趟從板南線轉乘三鶯線的旅客動線，三鶯線與板南線採「垂直分層」設計，三鶯線透過轉折的二層電扶梯直達板南線，二分鐘內可快速雙線轉乘。

侯友宜指出，四月二十六日完成初勘，當時提出五項履勘前須改善事項均已完成。昨邀請土城、三峽、鶯歌地區里長在履勘前試乘，「里長比專家學者更了解地方需求」，要求捷運局與捷運公司詳細記錄所有意見，即使是不影響通車的小問題，也要在通車前盡量做到位。

針對地方關切噪音問題，侯表示，各項法定測試皆符合標準，測試過程也持續蒐集民眾對噪音感受的回饋，只要民眾認為有需要調整之處，市府會編預算改善，鄰近學校、醫院等路段優先施作。

侯友宜說，三鶯線歷經近八年努力，終於走到最後一哩路，最重要目標是安全通車，他打趣說，市長任期還有二百多天，「不用擔心我跑掉」，真正壓力在通車後，面對市民日常通勤需求，包括捷運營運、周邊配套及行人動線改善等。

立委蘇巧慧昨也參與視察，她說，三鶯線總經費約五○二億元，當年納入中央前瞻基礎建設計畫，獲中央大力補助，另一項重大建設「捷運土城樹林線」進入上部結構施工階段，地方相當期待。

三鶯線全線採高架設計，全長十四點二九公里，設有十二座車站及一座五級機廠，採ＣＢＴＣ無人駕駛營運模式，除銜接板南線頂埔站及台鐵鶯歌站，也預留未來延伸桃園八德空間，通車後三鶯地區往返北市通勤時間可縮短約二十分鐘。