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淡江大橋通車祈福 未邀市長民代

聯合報／ 記者葉德正胡瑞玲／連線報導
淡江大橋今天中午十一時卅分正式通車。記者許正宏／攝影
淡江大橋今天中午十一時卅分正式通車。記者許正宏／攝影

淡江大橋今天正式通車，新北民代質疑交通部選擇性漏邀出錢、出人、出力、更出地的新北市府。市府證實，確實沒收到邀約參與淡江大橋通車祈福儀式，僅在地區公所接獲通知。公路局回應，因為是簡單祈福儀式，沒邀請首長和民代。

昨晚九時許，公路局人員委婉通知淡水、八里兩名區長別出席通車典禮。

國民黨新北議員江怡臻說，新北市府從市長到交通局，工務局皆未受邀，「在交通部眼中，難道市府只是提款機？」淡江大橋總建設經費高達二百多億元，市府負擔超過七十億元，怎麼到了剪綵慶賀時，新北市就被消失，新北扛下超過三分之一經費，新北人不是二等公民。

江怡臻說，為迎接通車，新北市工務局、交通局沒日沒夜趕工，完成沙崙路、中正路二段道路拓寬、改善人行道、建置微型轉運站，及新增四條公車路線，交通部卻忙著將「淡江大橋」四個字註冊商標，市府把交通配套做足，中央只想著商標權。

「淡江大橋是無數基層人員與中央、地方，跨黨派、跨屆期政府共同成就的結晶。」江怡臻說，交通部排除異己、獨攬功勞的作風，不僅格局狹隘，更是對新北市民的不尊重。

新北市新聞局長李利貞證實，市府沒收到交通部邀約參與淡江大橋通車祈福儀式，侯市長十分重視淡江大橋能安全通車，指示新北交控中心密切關注通車後的交通秩序。

淡江大橋九日舉辦「感恩・美好之夜」通車典禮，當晚賴清德總統、行政院長卓榮泰、新北市長侯友宜及交通部長陳世凱都出席。

淡江大橋 淡水 江怡臻

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