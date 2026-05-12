聽新聞
0:00 / 0:00

新北10大高風險路廊 新莊中正路居首

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
新北市新莊中正路尖峰時段車流量大，登上「新北十大高風險路廊」之首。記者葉德正／攝影
新北市新莊中正路尖峰時段車流量大，登上「新北十大高風險路廊」之首。記者葉德正／攝影

新北市交通局依據二○二五年交通事故資料，盤點十大高風險路廊，新莊中正路是榜首，碰撞型態以同向擦側撞、自撞最多，其次是新莊重新堤外道路與淡水民權路。交通局將透過工程、執法多管道改善，以減少事故。專家提醒，路段側撞事故與違停有關，取締違停是重要對策。

市長侯友宜昨主持道安會報，會中盤點新北十大危險路廊，事故件數最多是新莊中正路（重新路五段六五六巷至中正路九二九巷），以同向擦撞、自撞最多。

其次是新莊重新堤外道路（思源路至中環路一段），以自撞居多；淡水民權路（三巷十二弄至九十二巷）第三，常見同向擦撞。

中和景平路（福美路至秀朗路三段），永和光復街、永和路（環河東路一段至永貞路）也擠入前五名，前者事故型態以同向擦撞為主，後者是路口交叉撞。

新北交通局指出，在左轉穿越側撞事故中，部分車道缺乏偏心式左轉車道與轉彎導引線，將透過工程改善，執法部分，針對高風險路口加強取締車輛違規外側車道左轉執法，並在路口提前分流車輛。

至於右轉側撞肇因，交通局指出，可能是欠缺標誌、標線導引駕駛人靠右，過寬的慢車道設計也會導致機車與汽車碰撞，將縮減慢車道寬度，避免在路口十公尺內設置公車停靠區，也在高風險路口加強取締快車道違規右轉。

至於路口交叉撞，對於號誌化路口，將調整紅黃燈秒數，非號誌化路口則調整電線桿、燈桿位置，改善駕駛行車視距。

路段側撞事故不少與違停有關，道安顧問吳繼虹提醒，取締違停、設置合理停車格是防止側撞的對策，停車空間、地點很重要。

道安顧問王允中則說，要減少路口側撞，應對機車族宣導別從「右側超車」，若要縮減慢車道或取消變成混合車道，也不能設置太寬，否則快慢車恐因爭道碰撞。

另，行人安全愈來愈受重視，新北近年推動「行人友善區」，以學校、醫院、公園及車站等人潮密集區域為優先，透過降速、行人優先設施及步行空間串聯，打造以行人為核心的生活環境，其中板橋區忠孝國中與後埔國小街廓實施後，行車平均速度下降百分之十四、事故件數下降約百分之六十。

侯友宜 車道 新北

延伸閱讀

淡江大橋5月12日通車 新北警：「防機車誤闖」兩端將加強交通疏導

淡江大橋機車道疑慮 交通部：設計合乎規定

淡江大橋機車道遭批「殺人護欄」 公路局強調：已完成收邊

台61線南延高雄 地方盼終點接國10

相關新聞

三鶯線履勘前整備完成 侯友宜：力拚年中通車、往返北市省20分鐘

新北捷運三鶯線通車進入最後倒數。新北市長侯友宜今前往三鶯線頂埔站視察履勘前整備情形，除實際模擬民眾從板南線轉乘三鶯線的旅客動線外，也搭乘列車至陶瓷老街站，確認初勘列出的5項履勘前改善事項均已完成。侯友宜表示，市府已請主管機關提報交通部辦理履勘，希望交通部儘速安排履勘作業，力拚今年5、6月間順利通車，未來三峽、鶯歌往返台北市通勤時間可縮短約20分鐘。

市府證實淡江大橋通車沒邀市長 藍議員：在交通部眼中市府是提款機？

淡江大橋明天正式通車，不過新北市議員江怡臻爆料，這座等待了30多年的地標，本該是全台灣、全雙北人共同歡慶的喜事，但令人心寒的是，交通部在最重要的揭牌儀式上，竟然「選擇性遺忘」了出錢、出人、出力、更出地的新北市政府。

淡江大橋即將通車 新北交通局：無人機違規拍攝最高可罰30萬元

隨著淡江大橋即將完工通車，壯闊橋體與河口景觀已成為矚目焦點，吸引不少攝影愛好者與遙控無人機玩家關注。新北市交通局提醒，民眾如欲操作無人機進行拍攝，務必遵守相關法規，切勿因一時取景而違規飛行，影響交通安全、最高可處新臺幣30萬元罰鍰。

北捷信義線東延段今測試 第一線候車狀況曝光

台北捷運信義線東延段今起試運轉，列車將由廣慈／奉天宮站發車。記者實測僅有路線圖上貼出即將通車，其餘電子看板等，沒有特別告示從廣慈站發車。北捷提醒，配合新站點測試，列車調度順暢，呼籲民眾預留候車時間。

一人顧多場 北市委外停車場收費爭議找無人

北市委外停車場管理遭質疑亂象多，據統計，北市公有停車場委外比率高達八成三，委外的投訴數也比自營高出四倍多。議員質疑，業者為降低成本多「一人顧多場」，導致遇爭議時消費者求助無門。停管處表示，會研擬業者的常犯項目加重開罰。

整備完成 侯友宜：三鶯線即刻報中央履勘

捷運三鶯線上月二十六日通過初勘，市長侯友宜關心履勘前整備進度，昨實際模擬從板南線轉乘三鶯線的動線，也搭乘列車至陶瓷老街站，確認初勘列出的五項履勘前須改善事項已改善完成，列車妥善率百分之一百，要求即刻報中央履勘，預備通車。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。