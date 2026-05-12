新北10大高風險路廊 新莊中正路居首

新北市交通局依據二○二五年交通事故資料，盤點十大高風險路廊，新莊中正路是榜首，碰撞型態以同向擦側撞、自撞最多，其次是新莊重新堤外道路與淡水民權路。交通局將透過工程、執法多管道改善，以減少事故。專家提醒，路段側撞事故與違停有關，取締違停是重要對策。

市長侯友宜昨主持道安會報，會中盤點新北十大危險路廊，事故件數最多是新莊中正路（重新路五段六五六巷至中正路九二九巷），以同向擦撞、自撞最多。

其次是新莊重新堤外道路（思源路至中環路一段），以自撞居多；淡水民權路（三巷十二弄至九十二巷）第三，常見同向擦撞。

中和景平路（福美路至秀朗路三段），永和光復街、永和路（環河東路一段至永貞路）也擠入前五名，前者事故型態以同向擦撞為主，後者是路口交叉撞。

新北交通局指出，在左轉穿越側撞事故中，部分車道缺乏偏心式左轉車道與轉彎導引線，將透過工程改善，執法部分，針對高風險路口加強取締車輛違規外側車道左轉執法，並在路口提前分流車輛。

至於右轉側撞肇因，交通局指出，可能是欠缺標誌、標線導引駕駛人靠右，過寬的慢車道設計也會導致機車與汽車碰撞，將縮減慢車道寬度，避免在路口十公尺內設置公車停靠區，也在高風險路口加強取締快車道違規右轉。

至於路口交叉撞，對於號誌化路口，將調整紅黃燈秒數，非號誌化路口則調整電線桿、燈桿位置，改善駕駛行車視距。

路段側撞事故不少與違停有關，道安顧問吳繼虹提醒，取締違停、設置合理停車格是防止側撞的對策，停車空間、地點很重要。

道安顧問王允中則說，要減少路口側撞，應對機車族宣導別從「右側超車」，若要縮減慢車道或取消變成混合車道，也不能設置太寬，否則快慢車恐因爭道碰撞。

另，行人安全愈來愈受重視，新北近年推動「行人友善區」，以學校、醫院、公園及車站等人潮密集區域為優先，透過降速、行人優先設施及步行空間串聯，打造以行人為核心的生活環境，其中板橋區忠孝國中與後埔國小街廓實施後，行車平均速度下降百分之十四、事故件數下降約百分之六十。