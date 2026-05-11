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議員籲增開忠孝西路機車時段 北市交通局納評估

中央社／ 台北11日電

台北市議員李明賢今天表示，近5年忠孝西路開放夜間機車通行路段，整體車禍數據從31件降為26件，建議擴大開放時段；交通局長謝銘鴻說，將待雙子星大樓開發完成後再評估。

台北市議會下午進行交通部門質詢及答覆，國民黨市議員李明賢質詢表示，忠孝西路（重慶北路-中山北路）開放夜間通行機車後，整體車禍數據（汽車加機車）從31件減為26起，整體車禍數據是下降的。

同時，若以機車來看車禍數據也僅5起，平均約1年1件，顯見開放機車行駛忠孝西路「路況沒有變糟反而數據上呈現更安全」。

李明賢說明，忠孝西路自1978年禁行機車44年，直到前台北市長柯文哲卸任前於2022年12月14日開放夜間11時到隔天清晨6時可騎機車，開放機車行駛前後，車禍數據並無激烈變化，從數據上是否代表開放機車騎乘忠孝西路更安全。

他要求，交通局應放下歧視機車的心魔，建議重新評估進一步擴大開放機車通行時段。

交通局交管處長張建華答詢表示，根據之前研究模擬結果，若開放其他時段讓機車通行，機車和公車交織情形有潛在危險性，且會造成公車效能不佳，預計將待雙子星大樓開發完成後，車流情形穩定後，再做進一步評估和探討。

謝銘鴻也表示，目前開放夜間11時的時段，公車班次較少，若開放其他時間和公車交織風險仍存在，希望等雙子星大樓開發完成後（估計為2027年底），再評估整體車流狀況，另允諾1個月提出初步規劃。

李明賢 車禍

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