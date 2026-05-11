補助擴大！北市社大補助18歲就可登記 1萬名額開放抽籤最高2000元補助

台北市從2023年起推動「樂齡市民進修券」，鼓勵55歲以上市民終身學習，教育局今宣布將擴大補助對象下修至18歲以上，共有1萬個名額最高2000元補助，課程更涵蓋語言學習、法律科普、健康運動、自然生態與手作技能等主題，鼓勵民眾養成學習習慣，歡迎有興趣民眾28日前登記抽籤，預計29日下午公布結果。

市民進修券今年擴大轉型，補助對象由原先的55歲以上全面下修至18歲以上市民，抽籤補助名額更是由2400名擴大至1萬名，其中55歲以上樂齡市民組補助7000名，新生每名2000元共2000名、舊生每名1000元共5000名；18歲至54歲一般市民組補助3000名，新生每名2000元計1000名、舊生每名1000元計2000名。

副市長林奕華表示，為能鼓勵更多民眾走進社大，讓學習成為日常生活的一部分，無論是為提升專業技能、培養第二專長、追求心靈充實或增進身心健康，都能在社區大學找到屬於自己的學習方向，養成終身學習的好習慣。林今天更體驗「小家電維修」課程，如何使用正確的工具及剩餘的零件材料來修理家中的電器，以延長其使用時間。

教育局表示，北市12個行政區皆設有社區大學，並設有17處教學點，可就近選課便利參與，課程內容涵蓋語言學習、法律科普、健康運動、自然生態與手作技能等主題，今年抽籤登記作業從今天28日22時止，有興趣的市民可至「台北市終身學習網站」完成登記，將29日下午5時公告中獎正取及備取結果。

台北市從2023年起推動「樂齡市民進修券」，鼓勵55歲以上市民終身學習，教育局今宣布將擴大補助對象下修至18歲以上，共有1萬個名額最高2000元補助，課程更涵蓋語言學習、法律科普、健康運動、自然生態與手作技能等主題。圖／教育局提供