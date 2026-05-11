天母捷運地下化延伸榮總？ 捷運局曝「15米路廊」成關鍵

台北市天母興建捷運案，市長蔣萬安日前表示將評估以地下中運量方式由忠誠路行經。北市議員張斯綱今質詢捷運局相關進度，以及能否延伸到台北榮民總醫院。捷運局說明，主要瓶頸是路廊過小，需要與榮總、台北護理健康大學談可用腹地。

張斯綱表示，天母地區長期缺乏捷運服務，已討論二十多年，過去忠誠路若興建捷運，多以地面興建方式討論，引發地方對道路景觀與欒樹保存的疑慮。這次市府願意評估，將天母納入整體路網評估，並朝地下化、中運量方向規畫。

不過，他詢問，針對「社子-士林-北投-大同區域路網評估」，進度是否維持先前115年6月或7月底完成？以及後續的程序。尤其是當地天母的住戶，關心線路會不會進到忠誠路，再延伸到北榮，能夠成為環狀的路網？

捷運工程局長鄭德發表示，該路段優先路網事核備制，所以應該會比起可行性研究和綜合規畫來得快。交通部審查會抓6個月，後續會再做可行性研究、環境評估，接下來可行性通過後會做綜合規畫，「可行性和綜合規畫，按照往例可能各自要2年。」但現在優先路網，啟動先行的地下調查。

針對忠誠路開拓議題，鄭德發也說，會有遇到瓶頸，天母西路圓環到天母橋處，只有15公尺路廊，榮總往石牌路二段商場那段，石牌站之前，也是15公尺路廊，所以做基礎工程非常困難，但是到榮總這邊，但尚未做到工程上可行性確認，不敢講說可不可行。

他說，初步了解天母橋，現在查到橋墩不深，穿越到地下應該沒有問題，所以關鍵問題是15公尺路廊太小，所以後續與台北護理健康大學、榮總談可用的腹地。