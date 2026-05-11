汐止觀天下感恩祭直播抽獎 幸運兒驚喜抱回大獎

為了回饋用戶，觀天下有線電視感恩祭好禮活動繼續進行中，只要申辦網路就有機會中大獎，第二波活動已經在5/7日直播抽獎，2位幸運的用戶，分別抽中了65吋的電視以及除濕機，第一時間客服也通知得獎人到門市領獎，雖然得獎人一開始都不敢相信，以為接到了詐騙電話，但是在求證後，到門市領獎都很開心。

連續三個月展開的「感恩祭好禮」抽獎活動，第二波直播抽獎於5/7日在攝影棚進行直播抽獎，這次是針對4月份申辦網路的用戶進行抽籤，最終兩位幸運得主脫穎而出，分別獲得65吋大電視與除濕機。有趣的是，得獎者接獲客服通知時，第一時間還驚訝地以為是詐騙電話，直到親自向門市求證後才轉驚為喜，開心現身領獎。

民眾說，剛開始的時候聽到中獎，以為是詐騙集團，後來看到來電號碼是觀天下的號碼，而且想想最近剛裝網路，知道得獎很高興，會介紹朋友來裝觀天下網路。

由觀天下有線電視公司總經理黃清波，在門市頒給2位幸運兒提貨券，可以到全國電子去兌換電視、除濕機，錯過前兩波抽獎的民眾一樣別氣餒，活動即將迎來壓軸最後一波，只要有寬頻網路需求的用戶，把握五月份申辦機會，就有資格參與六月初的直播抽獎。