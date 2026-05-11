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關懷弱勢協會發獎助學金 助淡水北海岸清寒學子

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
教育是相當重要的一環，希望能夠給予清寒弱勢學生更好的協助，讓求學道路更加順利。圖／紅樹林有線電視提供
教育是相當重要的一環，希望能夠給予清寒弱勢學生更好的協助，讓求學道路更加順利。圖／紅樹林有線電視提供

為了要幫助淡水與北海岸地區的弱勢清寒學生，鼓勵他們能夠努力向學，新北市淡水關懷弱勢協會在淡水竹林慈玄宮，舉辦115年度大淡水區中小學頒發清寒獎助學金活動，這次共發給八里、淡水、三芝以及石門區，共31所國中小學，計有272位學生，總共發出27萬2千元，期盼透過社會上的愛心鼓勵，幫助學生努力完成學業。

協會理事長表示，過去協會幫助弱勢居民不饋餘力，每年三節都會舉辦發送物資活動給低收及困苦居民，而這次針對清寒家庭的學子，給予他們實質的獎助學金，在活動現場有來自淡水、三芝、石門及八里的校長主任都出席代表受贈，將這些獎助學金帶回學校轉送給學生，對此學校與家長會也都表示感謝。

這次從國小到國中的清寒學子，由各學校向淡水關懷弱勢協會提出，而協會也依照校長們提報的對象，審核後頒發獎助學金，協會表示，孩子成長過程中，教育是相當重要的一環，希望能夠給予清寒弱勢學生更好的協助，未來計畫透過協會各位幹部的溫暖關懷，讓大淡水學區的每一位清寒學子都感受到來自社會的關懷，提供獎助學金，讓清寒學子求學道路更加順利。

弱勢生 淡水 石門 八里

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