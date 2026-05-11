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蔣萬安曝台北公益平台暖心故事 低收獨老獲5百萬遺產全數捐出

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市長蔣萬安今天下午出席「公益台北愛心平台」感恩會。圖／北市府提供
北市長蔣萬安今天下午出席「公益台北愛心平台」感恩會。圖／北市府提供

公益台北愛心平台有上千位捐贈者，其中有一對夫妻，長年每日捐款，十餘年累積已超百萬元；另還有一名低收入獨居長者，近日獲500萬元遺產，選擇全數捐出，因他認為自己過去受社會幫助，遠超過這金額，希望愛心回饋社會。

北市長蔣萬安今天下午出席「公益台北愛心平台」感恩會。蔣致詞也表示，台灣是一個充滿愛的地方，去年花蓮發生災情時，全台各地民眾挺身而出，有人投入第一線救援，也有人慷慨解囊，展現台灣社會強大的善的力量。

蔣說，過去一年公益台北愛心平台也累積超過6000萬元善款、1300多萬元食物物資，並募集各式身心障礙輔具及23輛復康巴士。這些點滴累積，讓台北市許多急需協助的家庭與個人，能夠即時獲得幫助。

蔣萬安提到，市府運用這些資源推動多項政策與計畫，包括「希望好食堂」專案，提供弱勢族群兼具尊嚴與彈性的用餐服務，去年已服務逾3萬人次；另推動「清寒學生早餐計畫」，投入超過2000萬元，協助5000多名學生獲得穩定早餐，改善營養與學習狀況。

北市社會局表示，「公益台北愛心平台」致力整合公私部門資源，透過多元服務方案回應不同族群需求。自去年2月起至今年2月，愛心捐款方面，累計收受捐款總額逾6666萬元；實物捐贈方面，累計受贈物資預估市值逾1650萬元。

平台也獲贈23輛復康巴士及76件身心障礙者輔具，市值逾3860萬元，整體受贈資源總價值超過1億2千萬元。

蔣萬安 台北 公益 捐款

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