無所不能顧家庭 汐止區公所表揚47位超人媽媽

汐止區公所舉辦模範母親表揚大會，今年主題定為超人媽媽，因為媽媽們平時辛勞，為了家庭付出幾乎無所不能，這次共有47位模範母親開心接受表揚，當天也安排了精彩的舞蹈表演，場面溫馨又熱鬧，要讓媽媽們留下難忘的回憶。

活動首先由保新里銀髮俱樂部帶來開場表演，2首輕快的歌曲「青蘋果樂園」以及「今天妳要嫁給我」，搭配舞蹈，營造動感、浪漫的意境，汐止區公所在11樓禮堂舉辦模範母親表揚大會，走進會場入口處，就是大大的我最愛的超人媽媽大型背板，因為這一天的模範母親個個都是女主角，只見還沒開場，大家就搶著拍照打卡，現場包括汐止區長林慶豐、新北市交通局長鍾鳴時、立委、新北市議員都來獻上祝福。

汐止區長林慶豐表示，五月是一個充滿感恩與溫馨的月份，一共有47位模範母親齊聚一堂，其中有3位代表新北市的市級模範母親(湖興里嚴德民女士、長青里蔡素雲女士、智慧里陳美枝女士)，最年長的是長青里蔡素雲女士(98歲)，最年輕的是湖興里嚴德民女士。今年公所以「超人媽媽」為主題，因為在孩子眼中，媽媽總是無所不能；無論家庭大小事、工作壓力，還是孩子成長路上的挑戰，媽媽總能用愛與堅強，一一克服，接受表揚的每一位模範母親，不僅是家庭的支柱，更是社會溫暖的重要力量。

其中一位智慧里提報的模範母親陳美枝，是傳統女性，結婚後照顧家人、孩子，一路走來雖然辛苦，卻感謝有心人在困難時拉他一把，所以現在有時間了，就當志工希望也能幫到別人，包括學校、汐止國泰等等，幾乎是全職志工。

智慧里長黃智明表示，會提報陳美枝擔任模範母親主要是因為她對孩子的教育非常成功，小孩子在事業上非常有成就，第二點是她長年擔任汐止國小志工、警察局志工、也擔任國泰醫院的志工，幾乎每一天都在當志工，這兩點就足以推薦她擔任里內的代表，也很開心陳美枝這次還拿到了市級模範母親。

現場許多家人陪著媽媽一起來參加，不但送花，還不停的拍照留念，尤其在最後大合照的時候，47位模範母親排排站，展現最甜美的笑容，而前方的親友團也是大陣仗，都忙著拍照，現場真的是溫馨滿分，讓媽媽們留下難忘的回憶。