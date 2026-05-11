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瑞慈宮瑞芳媽遶境祈福 天公作美上百信眾隨香

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞慈宮遶境祈福活動，祈求風調雨順、地方平安。圖／觀天下有線電視提供
瑞慈宮遶境祈福活動，祈求風調雨順、地方平安。圖／觀天下有線電視提供

新北市瑞芳區瑞慈宮舉辦一連三天祈福慶典暨瑞芳媽遶境活動，第三天舉行大遶境，近60組陣頭及隊伍浩浩蕩蕩繞行大瑞芳地區，沿途鑼鼓喧天、熱鬧非凡。遶境當天天氣良好，一路都沒有下雨，不少信眾也一路步行隨香，祈求平安順遂。

此次遶境活動從請神起駕到正式出發，吸引許多民眾前來參與，不少家戶也提前擺設香案迎接聖駕，雙手合十虔誠參拜，希望瑞芳媽庇佑地方平安、闔家安康。沿途陣頭演出精彩，展現地方宗教文化特色，也讓整個大瑞芳地區充滿熱鬧氛圍。

此外，活動期間也舉行「七星爐過火儀式」，即使當時下著大雨，仍有不少信眾冒雨參與，以虔誠的心完成科儀，展現對瑞芳媽信仰的堅定。

一連三天的祈福慶典活動，也有不少地方人士共襄盛舉，展現對地方文化的支持。瑞慈宮主委周樹木表示，希望透過傳統祈福活動凝聚地方情感，也祈求風調雨順、地方平安。

瑞芳 遶境 媽祖

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