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瑞慈宮瑞芳媽遶境祈福 天公作美上百信眾隨香
新北市瑞芳區瑞慈宮舉辦一連三天祈福慶典暨瑞芳媽遶境活動，第三天舉行大遶境，近60組陣頭及隊伍浩浩蕩蕩繞行大瑞芳地區，沿途鑼鼓喧天、熱鬧非凡。遶境當天天氣良好，一路都沒有下雨，不少信眾也一路步行隨香，祈求平安順遂。
此次遶境活動從請神起駕到正式出發，吸引許多民眾前來參與，不少家戶也提前擺設香案迎接聖駕，雙手合十虔誠參拜，希望瑞芳媽庇佑地方平安、闔家安康。沿途陣頭演出精彩，展現地方宗教文化特色，也讓整個大瑞芳地區充滿熱鬧氛圍。
此外，活動期間也舉行「七星爐過火儀式」，即使當時下著大雨，仍有不少信眾冒雨參與，以虔誠的心完成科儀，展現對瑞芳媽信仰的堅定。
一連三天的祈福慶典活動，也有不少地方人士共襄盛舉，展現對地方文化的支持。瑞慈宮主委周樹木表示，希望透過傳統祈福活動凝聚地方情感，也祈求風調雨順、地方平安。
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