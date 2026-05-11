淡水地政數位互動心花開 即時通守護不動產

淡水地政事務所在五月份這個充滿母親溫暖光輝的月份裡，突破以往單純送康乃馨的形式，為媽媽準備了充滿數位互動的禮物，只要掃QRcode就可以聽到孩子甜蜜柔軟的祝福。除此之外，因應詐騙手法日新月異，淡水地政事務所也鼓勵民眾多加申請地籍異動即時通服務，守護名下不動產免於被詐騙。

淡水地政事務所課長陳建志指出，五月有個重要的節日母親節，所內的同仁就想出一個別出心裁的祝福方式，邀情同仁子女錄下甜甜的『媽媽我愛你～母親節快樂』祝賀詞，讓掃描QRcode的民眾都可以聽到，一起接受祝福，快樂的過佳節。

除了甜蜜又溫馨的數位互動外，淡水地政事務所也特別結合防詐利器「地籍異動即時通」服務宣導。鼓勵民眾保護自己名下不動產免於詐騙風險，透過申請地籍異動即時通的服務，讓民眾及時掌握自身不動產買賣、贈與、抵押權設定等案件申辦時的所有異動狀況。

淡水地政事務所課長陳建志也表示，近來詐騙手法日新月異，不只是警政單位與銀行上緊發條防詐騙守護民眾財產。淡水地政事務所也跟淡水一信攜手防堵不動產詐騙，於ATM投放宣導影片，就是希望民眾能夠對自身動產與不動產都多留一份心，遠離被詐騙風險。