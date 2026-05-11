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慈濟六十週年浴佛 賴總統、蔣市長與萬人祈福

聚傳媒／ 記者陳冠宇報導
一年一度的「佛誕節、母親節、全球慈濟日」三節合一浴佛大典， 5 月 10 日晚間六時三十分在臺北市中正紀念堂莊嚴登場。賴清德總統親自出席，美國在台協會 (AIT) 處長谷立言代表參與。圖／照片為慈濟基金會提供／聚傳媒資料照
一年一度的「佛誕節、母親節、全球慈濟日」三節合一浴佛大典， 5 月 10 日晚間六時三十分在臺北市中正紀念堂莊嚴登場。賴清德總統親自出席，美國在台協會 (AIT) 處長谷立言代表參與。圖／照片為慈濟基金會提供／聚傳媒資料照

2026 年適逢慈濟基金會邁入「慈濟六十」一甲子里程碑。一年一度的「佛誕節、母親節、全球慈濟日」三節合一浴佛大典， 5 月 10 日晚間六時三十分在臺北市中正紀念堂莊嚴登場。賴清德總統親自出席，美國在台協會 (AIT) 處長谷立言代表參與。來自各地逾六百位法師、政要、各國使節及萬名志工，在梵唄與鼓聲中凝聚善念，不僅虔誠禮讚佛陀，更結合對母親的感恩與全球慈濟精神的弘揚，展現「慈濟六十」深厚的人文底蘊，匯聚全球善念。

慈濟自 1966 年創辦以來，走過「竹筒歲月」至今一甲子。今年特別以「慈濟六十」為核心，中正紀念堂兩廳院藝文廣場的陣容佈置，不僅規劃象徵佛陀出生地的「藍毗尼」區塊，更以「閻浮提（樹影地球）」與「靈鷲山」為視覺核心，呼應證嚴法師「必令廣行閻浮提」，將佛法在人間廣泛流傳的宏願。

浴佛大典在《無量義經梵唄—功德品》的唱誦聲中領眾進場，全體大眾靜心參與降旗典禮，展現對國家的敬意與對社會祥和的祈願。核心儀軌於晚間六時三十分正式開始，隨著「爐香讚」樂音響起，總統、中央首長、各國使節、各界政要、警消及市府團隊等依序進場。當銅門上「宇宙大覺者」布幔緩緩展開時，全場齊聲唱誦「讚佛偈」，展現對佛陀智慧、佛法精神的無上禮敬。

慈濟基金會表示，浴佛不僅是宗教儀式，更是洗滌心垢、報三重恩的意涵傳遞。報佛恩：感念佛陀指引生命迷津，讓法脈永續；報父母恩：於母親節弘揚孝親，推廣「大地之母，護大地」的環保理念；報眾生恩：彰顯「為佛教、為眾生」的精神，祈願天下無災。

法師、賴清德總統、臺北市蔣萬安市長、新北市侯友宜市長及基隆市邱佩琳副市長所帶領的北北基市府團隊等貴賓，共同誠心誦唸「祈福文」，為臺灣與世界祈福，並在「獻供」環節中，帶領大眾「禮佛足、接法香」，將佛陀的慈悲香氛傳遞至每個人心中。

賴總統祝福致詞表示，慈濟秉持「為佛教、為眾生」的理念，走過一甲子。每當面臨災難，慈濟人的身影，總是走在最前、做到最後，「我要代表國家，感謝慈濟對社會的無私奉獻，讓世界看見台灣的溫暖，也讓人間處處看見希望與光亮。」

隨後，全體大眾合掌虔誠唱誦《無量義經梵唄—功德品》，在「誠心祈禱」聲中，萬盞心燈與現場的「閻浮提」地球裝置交相輝映，不僅為臺灣祈福，更是為世界祈和平。

今年場地視覺設計別具匠心，現場圖騰包含「飛天菩薩」與「大地之母」，手捧慈善、醫療、教育、人文四大志業標誌，象徵慈濟人六十年來如飛天般菩薩信願行，守護苦難眾生。另外，全球五大洲42個國家地區，合計舉辦約750場浴佛典禮、約二十萬人參與，透過全球連線祈禱，象徵「慈濟六十、光照寰宇」，展現慈濟志工跨越國界、宗教與族群的共同信念。

慈濟基金會指出，浴佛儀式不分國界與宗教，是眾人共同成就的殊勝因緣。透過浴佛，人人自我省思、清淨心靈，感念佛恩、親恩與眾生恩，進而實踐「知恩、感恩、報恩」的人生觀。

邁入第六十個年頭，慈濟持續秉持「慈、悲、喜、捨」精神，推動四大志業與八大法印，為社會帶來祥和與正能量。慈濟六十是從回顧到展望，更是紀念與承擔。

 「2026 年佛誕浴佛‧孝親感恩祈福會」在莊嚴肅穆的氛圍中圓滿，隨後開放第二場大眾浴佛，讓更多參與民眾能親近佛恩。慈濟基金會表示，未來將持續以大愛行動，讓佛陀的智慧與慈悲在人間廣傳，讓母親的恩德在世代間延續，讓慈濟的精神在全球持續發光。

 

聚傳媒

慈濟 中正紀念堂 賴清德 谷立言

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