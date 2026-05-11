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楊烈「自由之地」唱響府城

聚傳媒／ 記者陳欣如報導
現年73歲的金鐘歌王楊烈，為慶祝出道55週年展開「自由之地」世界巡迴演唱會，於台南文化中心演藝廳盛大開唱，現場座無虛席。圖／照片取自臺南市政府／聚傳媒資料照
現年73歲的金鐘歌王楊烈，為慶祝出道55週年展開「自由之地」世界巡迴演唱會，於台南文化中心演藝廳盛大開唱，現場座無虛席。圖／照片取自臺南市政府／聚傳媒資料照

府城藝術殿堂10日迴盪經典金曲與動人旋律，現年73歲的金鐘歌王楊烈，為慶祝出道55週年展開「自由之地」世界巡迴演唱會，於台南文化中心演藝廳盛大開唱，現場座無虛席。

 

台南市長黃偉哲表示，非常榮幸邀請楊烈來到台南演出，其渾厚深情的歌聲，不僅唱出人生歷練，也傳遞出台灣土地自由、多元與堅韌的精神力量。台南作為文化古都，始終重視音樂與藝術發展，期待透過優質藝文活動，持續豐富市民文化生活，讓更多人感受表演藝術的魅力。

 

台南市政府表示，台南長期致力打造友善藝文環境，積極提供優質展演空間與文化交流平台。楊烈此次以音樂串聯台灣、日本與美國等地文化元素，不僅展現台灣深厚的創作能量，也透過國際級演出規格與跨文化內容，向觀眾傳遞自由民主與人文關懷的珍貴價值，展現台灣文化軟實力。

 

睽違十年再度開唱，楊烈展現深厚的表演底蘊，於三小時的演出中精準切換中、英、西、日、台語等「五聲道」，接連獻唱30首經典金曲。本次演唱會以「台、日、美音樂藝術交流」為主軸，將音樂、影像、文學與歷史故事深度交織，不僅重現成名曲《如果能夠》，更透過其獨特悠揚的嗓音，詮釋對父輩傳承的敬意及對土地與自由的深刻情懷，獲得全場熱烈掌聲。

聚傳媒

台南 黃偉哲 演唱會

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