觀山河濱公園自行車道5/12~5/15施工封閉 水利處：請配合提前改道

為優化河濱公園自行車道，北市水利處辦理「觀山河濱公園(槌球場旁)自行車道路面銑鋪工程」，自行車道路面將全面更新；因工程需要，於5/12上午6時至5/15下午18時(遇雨將順延一週)，將封閉-觀山河濱公園(槌球場旁)周邊既有自行車道及自行車牽引道，北市水利處提醒民眾及車友，請配合提前改道。

水利工程處表示，「觀山河濱公園(槌球場旁)自行車道路面銑鋪工程」將進行自行車道路面鋪設瀝青作業，預計施工時段於5/12上午6時至5/15下午18時(遇雨將順延一週)共計四天施工，屆時水利處將封閉基隆河左岸觀山河濱公園(槌球場旁)周邊既有自行車道主線，以利施工，該段自行車道路線請車友改由彩虹橋自行車牽引道路通行。

負責施工的水利工程處表示，已在工區現場設置改道指引及封閉告示牌，請用路人依指示提前改道，或依交通指揮人員指示小心通行，施工期間，將有作業重型機具進出工區，請民眾切勿貪圖方便強行穿越工區，以策安全。

水利工程處指出，這段自行車道進行重新銑刨加鋪路面後，將大幅提高騎乘自行車的安全性與舒適度，可提供大家更優質的河濱騎乘及通行環境，施工期間造成諸多不便，則請民眾多加包涵，共同期待迎接全新升級後的自行車道。

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