影／捷運三鶯線整備就緒 侯友宜今履勘盼能在年中通車

新北捷運三鶯線即將通車，新北市長侯友宜今天與新北市民代到三鶯線頂埔站視察履勘整備情形，侯友宜開心表示，已經確認初勘列出的5項履勘前改善事項都已完成，系統穩定度也達到高標準，可以在5月報請交通部履勘，未來通車後三峽、鶯歌往返台北市通勤時間可縮短約20分鐘。

侯友宜表示，三鶯線4月初勘時提出5項履勘前要改善事項，目前均已完成改善，整個系統穩定度也達到高標準，妥善率也達100%，希望在5月報請交通部履勘，可以順利在年中通車，屆時三峽、鶯歌往返台北市通勤時間可縮短約20分鐘，也可以帶動地方發展，至於之前地方關心的噪音問題，在各項法定測試目前都符合標準，也會持續蒐集民眾對噪音的感受，只要民眾認為有需要調整的地方，市府會編列預算進行改善。

侯友宜今天帶著新北市民意代表、里長與媒體一起從頂埔站坐到陶瓷老街站，侯友宜感性說，三鶯線歷經近8年的努力已經走到最後一哩路，最重要的目標就是安全通車，通車後才是壓力的測試，自己任期還有200多天，大家不用擔心我會跑掉，市府會面對所有市民日常通勤的意見與需求。

新北市長侯友宜（右）今天帶著立委蘇巧慧（中）、新北市議員江怡臻（左）等地方民代履勘捷運三鶯線，三人聽簡報時彼此交換意見。記者潘俊宏／攝影