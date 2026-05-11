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三鶯線最後整備完成 蘇巧慧：感謝中央與市府共同努力

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左四）今參與新北捷運三鶯線履勘前視察。圖／蘇巧慧辦公室提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左四）今參與新北捷運三鶯線履勘前視察。圖／蘇巧慧辦公室提供

新北市政府今辦理捷運三鶯線履勘前視察，新北市長參選人蘇巧慧也到場參與。蘇巧慧表示，她於2017年成功爭取三鶯線納入中央前瞻基礎建設計畫，如今看到三鶯線即將通車，「心裡非常感動」，距通車已進入最後一哩路。

蘇巧慧今出席三鶯線履勘前視察，行程自捷運頂埔站出發，沿線行經台北大學、新北市美術館，最後抵達鶯歌陶瓷老街。

蘇巧慧表示，捷運三鶯線總經費約502億元，當年納入中央前瞻基礎建設計畫後，獲中央大力補助，如今距離正式通車僅剩最後階段。她也提到，另一項重大建設「捷運土城樹林線」目前已正式進入上部結構施工階段，地方民眾都相當期待。

蘇巧慧指出，過去近10年工程期間，她多次召集中央部會召開協調會、辦理現地會勘，協助推動三鶯線及土城樹林線周邊特高壓電塔地下化，解決居民疑慮，也讓工程得以順利推進。

她表示，三鶯線未來通車後，除可改善地方交通，也將進一步帶動三峽、鶯歌地區文化與觀光發展。由於鶯歌鄰近桃園八德，為進一步串聯新北與桃園交通路網，她也積極爭取「捷運三鶯線延伸桃園八德段」，並於2025年8月獲行政院核定，計畫總經費160.57億元，其中中央補助91.24億元。

蘇巧慧表示，非常感謝前總統蔡英文、總統賴清德，以及歷任行政院長對三鶯線建設的支持，也感謝侯友宜與市府團隊的努力，讓地方期待已久的三鶯線終於有望在今年通車。

她說，未來仍會持續推動新北交通建設，包括已動工的汐止東湖線、環狀線南北環段、淡萬大中和線、土城樹林線，以及行政院已核定的三鶯線延伸桃園八德段；另外，五股泰山板橋輕軌、林口輕軌、八里輕軌、淡海輕軌二期及中和光復線等建設，也會持續與地方議員共同關注進度，希望中央與地方攜手完善新北交通路網。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左二）今參與新北捷運三鶯線履勘前視察。圖／蘇巧慧辦公室提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左二）今參與新北捷運三鶯線履勘前視察。圖／蘇巧慧辦公室提供

三鶯線 蘇巧慧 鶯歌 捷運 新北

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