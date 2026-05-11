土城後巷惡臭多年未解 新北協調半年完成60戶汙水接管

新北市土城區中央路一段249巷10弄後巷長年因地界複雜、汙水未接管，環境陰暗且飄散惡臭。新北市水利局近日完成當地60戶汙水接管及化糞池打除工程，歷經半年協調、8次現勘，成功促成住戶自拆違建提供施工空間，讓原本狹窄陰暗的後巷環境大幅改善。

新北市水利局長宋德仁表示，該處後巷因夾雜國有地，且地界線曲折複雜，汙水管依規定須埋設於住戶土地內，施工難度相當高，許多住戶一開始擔心誤拆或拆除範圍不明，因此對接管工程抱持觀望態度。

宋德仁指出，為讓居民安心，水利局多次邀集地政事務所及拆除大隊到場，逐戶確認地界與增建範圍，確保僅拆除必要部分，避免住戶權益受損。整個協調過程長達半年，共辦理8次現場會勘，逐一回應住戶疑慮，最終成功取得居民共識，由住戶自行拆除部分違建，順利完成汙水接管工程。

他表示，工程完成後，不僅徹底改善原本後巷長年惡臭問題，也讓環境從原本陰暗狹小，轉變為通風明亮的空間，成為公私協力改善居住環境的案例。

住戶陳小姐表示，過去因地界不清，鄰居間對拆除範圍難以達成共識，加上後巷環境陰暗惡臭，大家平時幾乎門戶緊閉。感謝市府協助逐戶確認地界，讓居民對拆除範圍建立共識，現在完成接管後，後巷變得乾淨明亮，也不必再煩惱抽水肥問題，居住品質改善許多。

水利局表示，都市污水接管常面臨產權複雜、施工空間不足等問題，但市府仍會持續透過溝通協調，爭取更多接管機會，提升居住環境品質。

施工人員在後巷埋設污水管線，將住戶污水接入公共污水下水道。圖／新北市水利局提供