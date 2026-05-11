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淡江大橋即將通車 新北交通局：無人機違規拍攝最高可罰30萬元

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
無人機於淡江大橋飛航拍攝請遵守相關法規。新北市交通局／提供
無人機於淡江大橋飛航拍攝請遵守相關法規。新北市交通局／提供

隨著淡江大橋即將完工通車，壯闊橋體與河口景觀已成為矚目焦點，吸引不少攝影愛好者與遙控無人機玩家關注。新北市交通局提醒，民眾如欲操作無人機進行拍攝，務必遵守相關法規，切勿因一時取景而違規飛行，影響交通安全、最高可處新臺幣30萬元罰鍰。

交通局指出，依據《民用航空法》及「遙控無人機管理規則」第28條規定，操作人從事無人機飛航活動時，應與高速公路、快速道路、鐵路、高架捷運系統及建築物等保持30公尺以上距離。淡江大橋屬快速道路系統與大型橋梁結構，已明確落入上述限制範圍，無人機不得近距離飛行或穿越橋體拍攝。

交通局進一步說明，淡江大橋未來通車後，車流量大且車速高，若有無人機操作不當或失控墜落，恐影響用路人安全，甚至造成重大交通事故。尤其橋面風勢強勁，更增加飛行風險，呼籲民眾切勿心存僥倖。

針對違規操作部分，交通局提醒，若違反無人機飛航相關規定，依《民用航空法》規定，最高可處新臺幣30萬元罰鍰；如因違規飛行影響交通或危害公共安全，情節重大者，亦可能涉及刑事責任，民眾切勿以身試法。

交通局強調，市府支持正當、安全的空拍活動，但前提是必須符合法規並以公共安全為優先。建議無人機玩家事先查詢飛航限制區域，並選擇合法、安全的地點操作，共同維護空域秩序與用路人安全。

交通局再次呼籲，淡江大橋通車在即，請民眾遵守相關規範，避免違規飛行，共同守護重要交通建設與公共安全。

無人機 淡江大橋

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