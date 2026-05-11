三鶯線履勘前整備完成 侯友宜：力拚年中通車、往返北市省20分鐘

新北捷運三鶯線通車進入最後倒數。新北市長侯友宜今前往三鶯線頂埔站視察履勘前整備情形，除實際模擬民眾從板南線轉乘三鶯線的旅客動線外，也搭乘列車至陶瓷老街站，確認初勘列出的5項履勘前改善事項均已完成。侯友宜表示，市府已請主管機關提報交通部辦理履勘，希望交通部儘速安排履勘作業，力拚今年5、6月間順利通車，未來三峽、鶯歌往返台北市通勤時間可縮短約20分鐘。

侯友宜表示，三鶯線今年4月已完成學者、專家及實務工作者測試，並進行連續133小時系統穩定性測試，模擬初期營運班表，尖峰時段採3分鐘18列車、離峰時段6分鐘11列車運行模式。經專家學者及實務單位評估，平均系統可用度達99.9094%、列車妥善率達100%，且測試期間無全線或區間營運中斷、無改採手動駕駛，也沒有超過5分鐘延誤及發車失敗情形，已超過可通車及報請履勘的高標準。

侯友宜指出，三鶯線4月26日已順利完成初勘，當時提出5項履勘前須改善事項，目前均已完成改善。他說，今天特別邀請土城、三峽、鶯歌地區里長及市民朋友，在正式報請交通部履勘前再次試乘，就是希望把實際使用上可能遇到的問題找出來，「里長比專家學者更了解地方需求」，因此要求捷運局與捷運公司詳細記錄所有意見，即使是不影響通車的小問題，也要在通車前盡量做到位。

侯友宜表示，今天視察特別從頂埔站開始，是因為先前視察時，頂埔站周邊仍有部分工地狀況，因此這次要再次檢視轉乘動線、垂直分層設計及站體空間規畫，包括空中植物園、綠色科技景觀等是否仍有需要調整之處。他指出，三鶯線與板南線採「垂直分層」設計，旅客從板南線出站後，透過2層電扶梯即可抵達三鶯線月台，雙線轉乘時間不到2分鐘，未來也將延伸銜接桃園綠線大湳站及桃園機場，進一步串聯北北桃捷運生活圈。

針對地方關切的噪音問題，侯友宜表示，目前各項法定測試皆符合標準，但市府在測試過程中，也持續蒐集民眾對噪音感受的回饋，因此只要民眾認為有需要調整之處，市府都已編列預算進行改善，尤其鄰近學校、醫院等路段已優先施作。他強調，在不影響通車前提下，市府會持續逐步改善，「這是我給大家的承諾」。

侯友宜說，三鶯線歷經7年多、近8年努力，如今已走到最後一哩路，最重要的目標就是「安全通車」，因此可用度與妥善率一定要做到位。他表示，自己的任期還有200多天，「大家不用擔心我會跑掉」，因為真正的壓力是在通車後，屆時面對的是所有市民日常通勤需求，因此包括捷運營運、周邊配套及行人動線改善等，市府都會持續推動。

新北市捷運局長李政安表示，三鶯線全線採高架設計，全長14.29公里，設有12座車站及1座5級機廠，採CBTC無人駕駛營運模式，除銜接板南線頂埔站及台鐵鶯歌站外，也預留未來延伸八德空間，三鶯地區往返台北市通勤時間可望縮短約20分鐘。

李政安指出，初勘後須改善的5項事項，包括月台端牆縫隙過大增設包板、緊急停車按鈕加貼警示標語等，目前均已完成並經委員確認；目前通車期程已進入向交通部申請履勘階段，後續仍須完成履勘、申請營運許可及核發營運許可等程序後，才會擇期通車。

李政安表示，頂埔站以「都會溫室」及綠色科技為核心概念，採用大跨度空間及空中植物園設計，希望讓民眾返家時能感受到舒適綠意，站內也設置公共藝術作品「美好的路程」，結合AR互動設計，呈現三鶯丘陵地景及交通意象。至於陶瓷老街站，則以「生態陶遊」為設計主題，融入磚紅色隧道窯意象、陶瓷文化與開放式公園空間，並結合台灣及日本藝術家公共藝術作品。未來旅客從車站經九寮巷步行約2分鐘即可抵達鶯歌陶瓷老街，可望進一步帶動地方觀光與產業發展。

新北市長侯友宜（右二）今前往三鶯線陶瓷老街站，聽取藝術家介紹站內公共藝術與陶瓷文化設計理念。記者張策／攝影

新北市長侯友宜（右三）今率市府團隊視察三鶯線履勘前整備情形。記者張策／攝影

新北市長侯友宜（右四）今前往三鶯線陶瓷老街站，聽取藝術家介紹站內公共藝術與陶瓷文化設計理念。記者張策／攝影

新北市長侯友宜（中）今率市府團隊視察三鶯線履勘前整備情形。記者張策／攝影

新北捷運三鶯線通車進入最後倒數。記者張策／攝影

三鶯線陶瓷老街站公共藝術作品呼應鶯歌在地特色。記者張策／攝影

新北市長侯友宜今率市府團隊視察三鶯線履勘前整備情形，並與地方里長及貴賓合影。記者張策／攝影