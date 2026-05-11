新北行人友善區 事故件數下降60％

行人安全愈來愈受重視，新北市近年推動「行人友善區」，以學校、醫院、公園及車站等人潮密集區域為優先，透過降速、行人優先設施及步行空間串聯，打造以行人為核心的生活環境，其中板橋區忠孝國中與後埔國小街廓實施後，行車平均速度下降14%、事故件數下降約60%。交通局說，將持續透過跨局處合作、智慧科技應用及軟硬體整合，逐步完善人本交通建設。

新北市長侯友宜今天主持5月份道路交通安全會報表示，交通安全與市民日常生活息息相關，市府除持續透過工程改善、科技執法及交通安全宣導降低事故發生外，也推動人本交通環境建設，從通學、通勤到散步休憩，全面改善行人空間，打造「走得安心、住得放心」的宜居城市。

交通局專委林昭賢今天在會中專案報告「人本交通環境及行人友善區推動成果」，他指出，市府依中央「行人交通安全設施推動計畫」，以捷運場站、校園周邊、高齡友善空間及易肇事路口為重點改善對象，推動捷運站周邊人行環境改善、通學步道建置及交通寧靜區規畫，已完成47處街廓改善工程。

同時交通局也導入無人機空拍及AI影像辨識技術，分析路口潛在風險，搭配事故資料視覺化分析，優先改善重大肇事路口，全面提升步行安全與環境品質。

交通局表示，在行人友善區部分，板橋區忠孝國中與後埔國小街廓實施後，行車平均速度下降14%、事故件數下降約60%，民眾支持度達80%；蘆洲空中大學與蘆洲國小街廓實施降速後，車流速度也明顯變慢。家長說，接送孩子跟過馬路時更有安全感。

侯友宜會中強調，交通安全沒有終點，市府將持續秉持「以人為本」精神，朝向「零死亡願景」努力，讓孩子通學更安全、長者出門更安心，也讓市民更願意走出家門、享受友善舒適的城市環境。