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新北十大高風險路廊 新莊中正路居冠

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市根據2025交通事故資料，盤點出高風險路廊。圖／新北市交通局提供
新北市根據2025交通事故資料，盤點出高風險路廊。圖／新北市交通局提供

預防交通事故是各縣市政府重點任務，新北市據2025年交通事故資料，盤點新北十大高風險路廊，其中又以新莊中正路位居榜首，碰撞型態以同向擦側撞、路段自撞最多，其次是新莊重新堤外道路與淡水民權路。新莊市民賴小姐直言，中正路車流量大，上下班時段真的是亂成一團。新北市交通局表示，將透過工程、執法多管道改善，減少事故。

今天上午道安會報，新北市根據2025年交通事故案件，盤點新北10大危險路廊，其中事故件數最多的新莊中正路（重新路五段656巷至中正路929巷），以同路段同向擦撞、路段自撞最多。

其次是新莊重新堤外道路（思源路至中環路一段），碰撞類型以路段自撞為主；而淡水民權路（3巷12弄至92巷）第三，同樣也是路段同向擦撞。

另有中和景平路（福美路至秀朗路三段），永和光復街、永和路（環河東路一段至永貞路）也都在前五名，前者事故型態以同向擦撞為主，後者則是路口交叉撞。

新北交通局指出，在左轉穿越側撞事故中，部分車道缺乏偏心式左轉車道與轉彎導引線，將透過工程部分改善，另在執法部分，將針對高風險路口加強取締車輛違規外側車道左轉執法，並在路口提前分流車輛。

至於右轉側撞，交通局指出，可能在於欠缺標誌、標線導引駕駛人靠右，另過寬的慢車道設計，也會導致機車與汽車碰撞，將透過縮減慢車道寬度，並避免在路口10公尺內設置公車停靠區，並在高風險路口加強取締車另在快車道違規右轉。

至於路口交叉撞，對於號誌化路口，將調整紅黃燈秒數，非號誌化路口則會調整電線桿、燈桿位置，改善駕駛行車視距。

道安顧問吳繼虹指出，路段側撞事故中，不少都是跟違停有關，她認為違停取締與合理停車格設置是防止側撞的重要對策之一，在市府防治對策對這一塊尚未強調，有時合理的停車空間與地點，也非常重要。

道安顧問王允中則說，要減少路口側撞，在於要宣導機車不要從「右側超車」，若要縮減慢車道或取消變成混合車道，也不能設置太寬，否則快慢車還是有機會因為爭道碰撞。

新北市長侯友宜今天主持道安會報時指出，高風險廊道事故大部分是路口側撞、交叉撞，他要求相關單位要按照分析結果，優先辦理各路口標線優化，調整人車時相，另警察也要針對常見違規路段強化取締，對於易發生路段加強作為，防止事故再發生。

車道 中正路 新北

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