8次現勘促自拆 新北水利局助土城60戶汙水接管翻轉後巷

新北市水利局克服土城中央路一段249巷10弄6至14號後巷地界曲折、夾雜國有地施工困境，邀地政單位逐戶釐清界址，歷經8次現勘與半年協調，成功促成60 戶住戶從「觀望」轉為「共識自拆違建」，提供接管空間，順利完成汙水接管並打除化糞池，不僅徹底解決惡臭，更讓原本陰暗狹小後巷，翻轉為寬敞明亮的空間。

水利局長宋德仁指出，汙水管依規定需埋設在住戶的土地上，將住戶的汙水接到公共汙水下水道，這條後巷情況很複雜，因為夾雜了國有地，加上地界線彎彎曲曲，很多住戶一開始都很擔心：「會不會拆到不該拆的地方？」或「萬一拆錯了怎麼辦？」為了讓住戶能真正安心，水利局團隊主動出擊多次邀集地政事務所及拆除大隊到現場，精準確認界址及增建範圍，就是為了確保只拆掉必須拆的部分，絕對不讓住戶多受損失。

宋德仁表示，長達半年溝通期，水利局陸續辦8次現場現勘，針對住戶疑慮一一解答，就是要把溝通做到最好。在取得住戶信任後，住戶也展現高度共識配合自拆，在公私協力下，終於完成了這場高難度汙水接管，現在走進後巷，原本困擾數十年的臭味沒了，取而代之的是通風明亮的環境。

該後巷住戶陳小姐表示，原本後巷地界不清，大家為了要拆哪裡、拆多少一直談不攏，加上環境陰暗惡臭，鄰居間總是門戶緊閉，很感謝市府願意出面協助協調，幫我們一戶戶對地界，讓大家對拆除範圍有了共識，現在後巷接管後變得既明亮又乾淨，惡臭消散了，更不用再煩惱抽水肥的髒亂，一勞永逸，也翻轉居住品質。

施工團隊多次邀集住戶說明違建自拆配合方式。圖／新北水利局提供