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北捷信義線東延段今測試 第一線候車狀況曝光

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
北捷台北車站的信義線，黃姓乘客表示，試車沒有造成等候時間變長，但希望未來通車後，能增加班距和車次。記者邱書昱／攝影
北捷台北車站的信義線，黃姓乘客表示，試車沒有造成等候時間變長，但希望未來通車後，能增加班距和車次。記者邱書昱／攝影

北捷運信義線東延段今起試運轉，列車將由廣慈／奉天宮站發車。記者實測僅有路線圖上貼出即將通車，其餘電子看板等，沒有特別告示從廣慈站發車。北捷提醒，配合新站點測試，列車調度順暢，呼籲民眾預留候車時間。

東延段預計將於17日初勘。公運處表示，初勘後委員們會依照項目提出建議，並提供給捷運局、北捷、交通局及所屬單位。預計通車時間最快會在今年六月底。

北捷表示，今天起台北捷運進行信義線東延段試運轉，列車改由廣慈／奉天宮站發車，但該站不開放上、下車，旅客請由象山站上、下車並配合車站人員引導。淡水信義線平日尖峰，部分列車班距將微幅調整1至2分鐘。

同時，信義線東延段為淡水信義線營運路段延伸，列車抵達象山站後，請旅客配合車站人員引導下車，以利列車調度順暢，同時也呼籲旅客提早預留候車時間。

記者實測，在台北車站轉乘紅線信義線時，僅有在路線圖上可見廣慈／奉天宮站即將通車，車廂內或電子告示沒有特別寫到由廣慈／奉天宮起迄站等字樣。黃姓旅客表示，體感上其實沒有覺得等車時間被拉長，所以也沒有特別留意到起迄站有改變，期待新的站點通車之外，也希望未來通車能增加班次。

北捷說，信義線東延段試運轉期間，淡水信義線列車資訊可透過台北捷運官網與車站公告「淡水信義線時刻表」查詢，旅客亦可以多利用「台北捷運Go」App列車動態資訊，即時查詢列車到站時間。

北捷路線圖上有貼出廣慈/奉天宮站即將通車。記者邱書昱／攝影
北捷路線圖上有貼出廣慈/奉天宮站即將通車。記者邱書昱／攝影

北捷 台北捷運 淡水信義線 台北車站

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