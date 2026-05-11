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台北市民進修券 18歲起可抽籤、補助增到1萬名
台北市政府教育局今天表示，市民進修券擴大轉型，補助對象由55歲以上下修到18歲以上，抽籤補助名額由2400名擴大到1萬名，鼓勵各世代市民進台北12間社區大學學習。
教育局辦記者會表示，市民28日前可到「台北市終身學習網站」登記抽籤，29日公告中獎者。
教育局說，民國112年起推動的「樂齡市民進修券」受好評，擴大轉型後，55歲以上「樂齡市民組」補助新生每名新台幣2000元、計2000名；舊生每名1000元、計5000名。
18到54歲「一般市民組」，補助新生每名2000元、計1000名；舊生每名1000元、計2000名。
教育局表示，具低收入戶或中低收入戶市民無須抽籤，網路登記就可獲3000元學分費。
台北市副市長林奕華說，不論提升專業技能、培養第2專長或追求心靈充實、增進身心健康，北市府希望鼓勵更多市民走進社大學習。
教育局表示，社大課程多元，設17處教學點，可就近選課，包括語言學習、法律科普、健康運動、自然生態與手作技能等，如「歐式花禮設計學程（花店從業人員培養）」、「養狗必修課程」與「住宅裝修規劃」等；114年度共開5428門課程，選課人次計11萬4520人次。
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