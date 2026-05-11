快訊

賴瑞隆領先柯志恩16% 比陳其邁還強不是假民調？

看不見返鄉路！福島的輻射污染土成為回家的矛盾與掙扎

葳格國際學校疑涉掏空上億校產遭搜索 檢方查扣一級主管手機

聽新聞
0:00 / 0:00

台北市民進修券 18歲起可抽籤、補助增到1萬名

中央社／ 台北11日電

台北市政府教育局今天表示，市民進修券擴大轉型，補助對象由55歲以上下修到18歲以上，抽籤補助名額由2400名擴大到1萬名，鼓勵各世代市民進台北12間社區大學學習。

教育局辦記者會表示，市民28日前可到「台北市終身學習網站」登記抽籤，29日公告中獎者。

教育局說，民國112年起推動的「樂齡市民進修券」受好評，擴大轉型後，55歲以上「樂齡市民組」補助新生每名新台幣2000元、計2000名；舊生每名1000元、計5000名。

18到54歲「一般市民組」，補助新生每名2000元、計1000名；舊生每名1000元、計2000名。

教育局表示，具低收入戶或中低收入戶市民無須抽籤，網路登記就可獲3000元學分費。

台北市副市長林奕華說，不論提升專業技能、培養第2專長或追求心靈充實、增進身心健康，北市府希望鼓勵更多市民走進社大學習。

教育局表示，社大課程多元，設17處教學點，可就近選課，包括語言學習、法律科普、健康運動、自然生態與手作技能等，如「歐式花禮設計學程（花店從業人員培養）」、「養狗必修課程」與「住宅裝修規劃」等；114年度共開5428門課程，選課人次計11萬4520人次。

名額 台北 教育局

延伸閱讀

終身學習券、館所通行票開放登記 22日獲獎公布

苗栗縣政府社會處弱勢家庭學生暑期工讀機會51人 月薪2萬9500元

家事服務就業支持計畫上路 提供訓練、就業獎勵金

家事服務就業支持計畫上路 提供訓練、就業獎勵金

相關新聞

北捷信義線東延段今測試 第一線候車狀況曝光

台北捷運信義線東延段今起試運轉，列車將由廣慈／奉天宮站發車。記者實測僅有路線圖上貼出即將通車，其餘電子看板等，沒有特別告示從廣慈站發車。北捷提醒，配合新站點測試，列車調度順暢，呼籲民眾預留候車時間。

新北行人友善區 事故件數下降60％

行人安全愈來愈受重視，新北市近年推動「行人友善區」，以學校、醫院、公園及車站等人潮密集區域為優先，透過降速、行人優先設施及步行空間串聯，打造以行人為核心的生活環境，其中板橋區忠孝國中與後埔國小街廓實施後，行車平均速度下降14%、事故件數下降約60%。交通局說，將持續透過跨局處合作、智慧科技應用及軟硬體整合，逐步完善人本交通建設。

新北十大高風險路廊 新莊中正路居冠

預防交通事故是各縣市政府重點任務，新北市據2025年交通事故資料，盤點新北十大高風險路廊，其中又以新莊中正路位居榜首，碰撞型態以同向擦側撞、路段自撞最多，其次是新莊重新堤外道路與淡水民權路。新莊市民賴小姐直言，中正路車流量大，上下班時段真的是亂成一團。新北市交通局表示，將透過工程、執法多管道改善，減少事故。

8次現勘促自拆 新北水利局助土城60戶汙水接管翻轉後巷

新北市水利局克服土城中央路一段249巷10弄6至14號後巷地界曲折、夾雜國有地施工困境，邀地政單位逐戶釐清界址，歷經8次現勘與半年協調，成功促成60 戶住戶從「觀望」轉為「共識自拆違建」，提供接管空間，順利完成汙水接管並打除化糞池，不僅徹底解決惡臭，更讓原本陰暗狹小後巷，翻轉為寬敞明亮的空間。

新北消防兒童夏令營報名今開跑 限量專屬防火魔法包現身

深受學童及家長喜愛的「新北市消防兒童夏令營」將於7、8月登場，今天上午11時正式開放報名，共辦理14場次預計提供2800名學童參與，凡就讀或設籍新北市國小1至6年級學童皆可至消防局官網或LINE官方帳號報名，至6月7日24時截止。

台灣感性爆紅！老台北這2處滿滿氛圍感 日韓遊客取景熱點

韓國觀光客到台灣旅遊，最愛「台灣感性」氛圍的台北街景照，台北市公園處表示，位於萬華區的華江整宅因保留7、80年代「老台北」生活氣味，也因國內外電影取景，成為許多韓港日等觀光客拍照熱點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。