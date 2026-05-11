快訊

賴瑞隆領先柯志恩16% 比陳其邁還強不是假民調？

看不見返鄉路！福島的輻射污染土成為回家的矛盾與掙扎

葳格國際學校疑涉掏空上億校產遭搜索 檢方查扣一級主管手機

聽新聞
0:00 / 0:00

新北消防兒童夏令營報名今開跑 限量專屬防火魔法包現身

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
海山國小熱舞社學童穿著消防操作服上台表演。記者黃子騰／攝影
海山國小熱舞社學童穿著消防操作服上台表演。記者黃子騰／攝影

深受學童及家長喜愛的「新北市消防兒童夏令營」將於7、8月登場，今天上午11時正式開放報名，共辦理14場次預計提供2800名學童參與，凡就讀或設籍新北市國小1至6年級學童皆可至消防局官網或LINE官方帳號報名，至6月7日24時截止。

新北市消防局今天舉行消防兒童夏令營報名開跑記者會，副市長朱惕之特別頒發感謝狀給協助提供場地與課程的慈濟基金會、樹林高中、恆毅高中提供活動場地、海山國小協助編舞，以及台北市陪伴犬協會無償提供犬隻與教育課程，共同推動全民防災教育。

朱惕之表示，今年夏令營4大亮點包含落實「守護居家安全，從小學起」，透過消防局情境式互動教具，引導學童從日常生活中認識火災風險。另外首創結合消防局自製AI歌曲「逆火勇者」與海山國小編舞，透過音樂與活力律動，讓學童在參與中認識消防精神，體會救災人員守護市民的使命與辛勞。同時學童完成闖關任務後可獲得專屬榮譽徽章，象徵成為「小小消防英雄」，並加碼贈送二合一「防火宣導魔法包」，具備輕量、防潑水及後背或手提快速轉換功能。

消防局長陳崇岳指出，今年消防兒童夏令營將於7至8月間，在板橋、新莊、中和、新店、三重、樹林及汐止等地區辦理共14場次，預計提供2800名學童參與。關卡設計包含「犀動零距離」、「犀利防災通」、「犀望新視野」、「犀手護家園」等主題，並持續保留100個名額提供脆弱家庭優先參加，實踐「防災教育零距離」理念；同時延續「陪伴犬」互動課程，透過與動物互動提升學習興趣與防災知識吸收效果。期盼透過寓教於樂的方式，讓每位參與學童都能在歡樂中學習防災知識，度過一個充實且難忘的暑假。

新北市消防局今天上午舉行消防兒童夏令營開跑記者會。記者黃子騰／攝影
新北市消防局今天上午舉行消防兒童夏令營開跑記者會。記者黃子騰／攝影

報名參加的學童皆可獲得二合一「防火宣導魔法包」。記者黃子騰／攝影
報名參加的學童皆可獲得二合一「防火宣導魔法包」。記者黃子騰／攝影

夏令營 火災 新北 消防隊

延伸閱讀

從思辨表達、身體感知到情緒教育 臺師大夏令營邀孩子在探索中找到自己的表達方式

生達盃兒童寫生比賽作品展出 烏克蘭特技秀題材展創意

從稚嫩到自信開唱 中正國小歌唱活動成最暖母親節前奏

小小主播營登場 淡水國小學童結合AI體驗新聞製播流程

相關新聞

北捷信義線東延段今測試 第一線候車狀況曝光

台北捷運信義線東延段今起試運轉，列車將由廣慈／奉天宮站發車。記者實測僅有路線圖上貼出即將通車，其餘電子看板等，沒有特別告示從廣慈站發車。北捷提醒，配合新站點測試，列車調度順暢，呼籲民眾預留候車時間。

新北行人友善區 事故件數下降60％

行人安全愈來愈受重視，新北市近年推動「行人友善區」，以學校、醫院、公園及車站等人潮密集區域為優先，透過降速、行人優先設施及步行空間串聯，打造以行人為核心的生活環境，其中板橋區忠孝國中與後埔國小街廓實施後，行車平均速度下降14%、事故件數下降約60%。交通局說，將持續透過跨局處合作、智慧科技應用及軟硬體整合，逐步完善人本交通建設。

新北十大高風險路廊 新莊中正路居冠

預防交通事故是各縣市政府重點任務，新北市據2025年交通事故資料，盤點新北十大高風險路廊，其中又以新莊中正路位居榜首，碰撞型態以同向擦側撞、路段自撞最多，其次是新莊重新堤外道路與淡水民權路。新莊市民賴小姐直言，中正路車流量大，上下班時段真的是亂成一團。新北市交通局表示，將透過工程、執法多管道改善，減少事故。

8次現勘促自拆 新北水利局助土城60戶汙水接管翻轉後巷

新北市水利局克服土城中央路一段249巷10弄6至14號後巷地界曲折、夾雜國有地施工困境，邀地政單位逐戶釐清界址，歷經8次現勘與半年協調，成功促成60 戶住戶從「觀望」轉為「共識自拆違建」，提供接管空間，順利完成汙水接管並打除化糞池，不僅徹底解決惡臭，更讓原本陰暗狹小後巷，翻轉為寬敞明亮的空間。

新北消防兒童夏令營報名今開跑 限量專屬防火魔法包現身

深受學童及家長喜愛的「新北市消防兒童夏令營」將於7、8月登場，今天上午11時正式開放報名，共辦理14場次預計提供2800名學童參與，凡就讀或設籍新北市國小1至6年級學童皆可至消防局官網或LINE官方帳號報名，至6月7日24時截止。

台灣感性爆紅！老台北這2處滿滿氛圍感 日韓遊客取景熱點

韓國觀光客到台灣旅遊，最愛「台灣感性」氛圍的台北街景照，台北市公園處表示，位於萬華區的華江整宅因保留7、80年代「老台北」生活氣味，也因國內外電影取景，成為許多韓港日等觀光客拍照熱點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。