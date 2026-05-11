新北消防兒童夏令營報名今開跑 限量專屬防火魔法包現身

深受學童及家長喜愛的「新北市消防兒童夏令營」將於7、8月登場，今天上午11時正式開放報名，共辦理14場次預計提供2800名學童參與，凡就讀或設籍新北市國小1至6年級學童皆可至消防局官網或LINE官方帳號報名，至6月7日24時截止。

新北市消防局今天舉行消防兒童夏令營報名開跑記者會，副市長朱惕之特別頒發感謝狀給協助提供場地與課程的慈濟基金會、樹林高中、恆毅高中提供活動場地、海山國小協助編舞，以及台北市陪伴犬協會無償提供犬隻與教育課程，共同推動全民防災教育。

朱惕之表示，今年夏令營4大亮點包含落實「守護居家安全，從小學起」，透過消防局情境式互動教具，引導學童從日常生活中認識火災風險。另外首創結合消防局自製AI歌曲「逆火勇者」與海山國小編舞，透過音樂與活力律動，讓學童在參與中認識消防精神，體會救災人員守護市民的使命與辛勞。同時學童完成闖關任務後可獲得專屬榮譽徽章，象徵成為「小小消防英雄」，並加碼贈送二合一「防火宣導魔法包」，具備輕量、防潑水及後背或手提快速轉換功能。

消防局長陳崇岳指出，今年消防兒童夏令營將於7至8月間，在板橋、新莊、中和、新店、三重、樹林及汐止等地區辦理共14場次，預計提供2800名學童參與。關卡設計包含「犀動零距離」、「犀利防災通」、「犀望新視野」、「犀手護家園」等主題，並持續保留100個名額提供脆弱家庭優先參加，實踐「防災教育零距離」理念；同時延續「陪伴犬」互動課程，透過與動物互動提升學習興趣與防災知識吸收效果。期盼透過寓教於樂的方式，讓每位參與學童都能在歡樂中學習防災知識，度過一個充實且難忘的暑假。

新北市消防局今天上午舉行消防兒童夏令營開跑記者會。記者黃子騰／攝影