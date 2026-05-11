台灣感性爆紅！老台北這2處滿滿氛圍感 日韓遊客取景熱點

韓國觀光客到台灣旅遊，最愛「台灣感性」氛圍的台北街景照，台北市公園處表示，位於萬華區的華江整宅因保留7、80年代「老台北」生活氣味，也因國內外電影取景，成為許多韓港日等觀光客拍照熱點。

不少外國籍遊客來台灣尋找「台灣感性」，公園處表示，日常生活點點滴滴的人事物都是由深沉溫度情感所堆砌。北市萬華經過深遠歷史開發，街頭散發著濃濃感性，其中華江整宅、貴陽街2段等更是成為海內外知名景點。

華江整宅是幾棟弧形5層樓建物由環形天橋串連起來的社區，興建於1960、70年代，北市府於1969年配合華江橋的興建規畫，作為安置因公共建設與環境改善而拆遷的住戶安置基地，當時甚至媒合了影響當代台灣建築甚鉅的6位建築師，在這裡進行了串連建築與住商的實驗。

華江整宅中的「環形天橋」也頻繁出現在電視劇、電影，韓國女團甚至跨海來此拍攝MV場景。其中在華江整宅前2處槽化島筆直小葉欖仁成為「台灣感性」背後最佳風景。

貴陽街2段有「台北第一街」、「艋舺老街」之稱，前身叫「蕃薯市街」，是北市最古老的街道，也是艋舺繁華的起始點，至今仍保有一些清朝及日據時代的紅磚特色建築，北市府2021年間針對辦理貴陽街2段街道鋪面及花台進行更新改善並種植紫薇，如今花木扶疏成為街道更新優質典範。

公園處園藝工程隊楊國瑜隊長表示，華江整宅保留了7、80年代「老台北」氛圍，社區前方槽化島小葉欖仁正在生長新葉，在不同季節、氣候及光影變化帶來不同景觀感受，隨季節變化草花色彩點綴更是感動居民及來往遊客。

貴陽街2段深厚的歷史底蘊有著豐富人文資產，周邊街道有著眾多市定古蹟及歷史建物，如朝北醫院、艋舺青山宮、艋舺清水巖、華西街店屋及貴陽街店屋等，周邊商圈夜市及小吃富饒文化，搭配小葉欖仁、紫薇等良好林蔭及步行環境，成為萬華獨有文化特色，公園處歡迎民眾到老街中漫步感受萬華感性時刻。

韓國觀光客到台灣旅遊，最愛「台灣感性」氛圍的台北街景照，台北市公園處表示，位於萬華區的華江整宅因保留7、80年代「老台北」生活氣味，也因國內外電影取景，成為許多韓港日等觀光客拍照熱點。圖／北市公園處提供

韓國觀光客到台灣旅遊，最愛「台灣感性」氛圍的台北街景照，台北市公園處表示，位於萬華區的華江整宅因保留7、80年代「老台北」生活氣味，也因國內外電影取景，成為許多韓港日等觀光客拍照熱點。圖／北市公園處提供