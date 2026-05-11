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解決塞車 台62線延伸 地方盼再拉到金山

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導
公路局推動台六十二線萬瑞快速道路延伸案，從基隆瑪陵山區通往新北市萬里路段工程，可望解決基金公路塞車問題。記者邱瑞杰／攝影
公路局推動台六十二線萬瑞快速道路延伸案，從基隆瑪陵山區通往新北市萬里路段工程，可望解決基金公路塞車問題。記者邱瑞杰／攝影

台六十二線萬瑞快速道路將從基隆瑪陵山區延伸至新北萬里區，解決基金公路塞車困境。地方盼再延伸到金山，公路局表示，延伸萬里後效益可望外溢到金山段，工程評估會更具可行性。

國道三號和台六十二線前往北海岸車流，常造成基金公路塞車。公路局二○二一年辦理延伸至金山可行性評估，總長十二點一公里，經費五百二十六億元。行政院二○二四年三月核定優先延伸到萬里，長度四點八公里，經費二百四十億元。

公路局本周五將赴萬里區辦說明會，分頭推進綜規和環評，相關作業完成後，預估花一年半進行設計、都市變更及用地取得等程序，工期約六年。

新北議員白珮茹說，台六十二線若只延伸到萬里，交通瓶頸恐從基隆公路轉移到萬里市區道路，地方希望公路局在執行延伸萬里路段時，同步展開延伸金山作業，待萬里段通車，金山段可無縫接軌繼續建設。

議員張錦豪指出，基金公路假日常塞車，北海岸民眾苦不堪言。台六十二線順利延伸到北海岸可提升通勤效率，有助緊急醫療後送，第一期先到萬里，希望再往金山延伸，交通升級也能鼓勵年輕人回流。

地方對這條路線有期待也有擔憂。基隆議員鄭文婷說，這條路的延伸對基隆人很重要，不只帶動萬里觀光，也有助解決安樂區塞車危機，建設後的代價不能在地獨自承受，居民關注「這條路通了以後，家鄉變成什麼樣子？是變得繁榮，還是成為被汙染、遺忘的角落？」期待帶動地方經濟而不是「路過」。

公路局北區公路新建工程分局副分局長陳文信說，先前呈報行政院台六十二線延伸至金山可行性評估報告，從萬里到金山這段效益較不足未獲核定，只先推動延伸到萬里路段，要一步步來，若帶來車流引導效益，明顯提升觀光及居民生活，一旦效益擴大，便能提高獲行政院核定推動可能性。

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