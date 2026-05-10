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誠品生活南西店「鼠從天降」是這原因 北市府稽查結果出來了

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
誠品生活南西店發生老鼠從天而降，北市府今日晚間由環保局、衛生局、商業處到場跨局處聯合稽查。圖／北市府提供
誠品生活南西店發生老鼠從天而降，北市府今日晚間由環保局、衛生局、商業處到場跨局處聯合稽查。圖／北市府提供

誠品生活南西店老鼠從天而降，北市府今晚由環保局衛生局、商業處到場跨局處聯合稽查。環保局指出，該老鼠可能是吃藥後所致，另發現空汙防制設備中的靜電機仍有部分油煙逸散，已要求業者加強設備清洗。

環保局長徐世勲指出，一般老鼠吃了鼠藥，會有兩種主要情形。一是口渴，會想要尋找水源；二是意識模糊，對外的感知能力下降。如同網友留言，畫面中老鼠可能是因吃藥後造成的狀況。市府從中山區開始啟動全市大清消，投入超過500人共同清掃，也會加強巡查與防治清消期間現蹤的鼠隻活動。

環保局表示，稽查項目含空氣汙染防制設備、油脂截流槽，廚餘及垃圾收集清運、垃圾儲存空間等；經查空汙防制設備中的靜電機仍有部分油煙逸散，已當場要求業者加強設備清洗保養及提升處理效能，並應定期清潔電極板、集塵板及內部濾網，避免因油垢堆積致降低油煙處理效率。

環保局也提醒店家，必要時應辦理設備維修或更新，以有效降低油煙及異味逸散情形，餘油脂截流槽皆定期維護，廚餘及垃圾收集儲存皆須加蓋，持續定期執行鼠害防治作業，透過良好環境管理，從源頭防治鼠害。

美食街包含餐飲業者及販售業者共28家食品業者，衛生局現場確認並加強宣導鼠類防治相關措施，輔導業者落實環境清潔、食品防護及病媒防治管理措施，降低病媒孳生風險及維護食品衛生安全。

衛生局也提醒店家防鼠3不策略，「不讓鼠來－封閉鼠道、不讓鼠住－整理環境、不讓鼠吃－斷絕糧食」，平時應留意環境中老鼠可能入侵之路徑，修補紗窗門、封住鼠洞及縫隙；廚房、倉庫、儲藏室及居住環境應定期整理，保持整潔避免鼠類築窩；餐具及廚具使用後應儘快清洗，飲水、食物、廚餘或動物飼料應存置於密閉容器中，避免鼠類覓食造成汙染。

商業處則查察百貨業者自主清消紀錄、垃圾桶與廚餘桶使用情況，業者自今年1月起每月都針對鼠類自主清消，廚餘桶及垃圾桶都有加蓋，宣導業者持續加強環境衛生管理。

誠品生活南西店發生老鼠從天而降，北市府今日晚間由環保局、衛生局、商業處到場跨局處聯合稽查。圖／北市府提供
誠品生活南西店發生老鼠從天而降，北市府今日晚間由環保局、衛生局、商業處到場跨局處聯合稽查。圖／北市府提供

誠品生活南西店發生老鼠從天而降，北市府今日晚間由環保局、衛生局、商業處到場跨局處聯合稽查。圖／北市府提供
誠品生活南西店發生老鼠從天而降，北市府今日晚間由環保局、衛生局、商業處到場跨局處聯合稽查。圖／北市府提供
台北誠品生活南西店昨天爆出天降米奇，有民眾目擊一隻在地板掙扎的老鼠，直呼嚇死。圖／Threads帳號「diana_nyust」授權提供
台北誠品生活南西店昨天爆出天降米奇，有民眾目擊一隻在地板掙扎的老鼠，直呼嚇死。圖／Threads帳號「diana_nyust」授權提供

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