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淡江大橋5月12日通車 新北警：「防機車誤闖」兩端將加強交通疏導

中央社／ 新北10日電
新北市警察局交警大隊表示，淡江大橋採「汽機車分流」設計，通車初期，警方將於兩端重要路口加強交通疏導，以防機車誤闖，若有機車騎上快車道將依法攔查及舉發。圖為淡江大橋「感恩．美好之夜」通車典禮晚會9日登場。中央社
新北市警察局交警大隊表示，淡江大橋採「汽機車分流」設計，通車初期，警方將於兩端重要路口加強交通疏導，以防機車誤闖，若有機車騎上快車道將依法攔查及舉發。圖為淡江大橋「感恩．美好之夜」通車典禮晚會9日登場。中央社

新北市警察局交警大隊表示，淡江大橋採「汽機車分流」設計，通車初期，警方將於兩端重要路口加強交通疏導，以防機車誤闖，若有機車騎上快車道將依法攔查及舉發。

淡江大橋12日將正式通車，外界質疑機車道過窄。新北市警察局長方仰寧日前表示，有路權主張者企圖通車當天，以大量機車行駛主線道表達訴求，警方做好因應與管制，不會讓機車行駛主線道。

新北市交通警察大隊今天表示，淡江大橋採「汽機車分流」設計，設有汽車快車道、機車專用道及慢車與人行步道。淡水端由中正路二段及沙崙路口上橋，八里端可由台61線或挖子尾匝道進入。

交通警察大隊表示，通車初期，警方將於兩端重要路口加強交通疏導，提醒用路人依標誌、標線行駛，避免誤闖車道。若有機車騎上快車道，警方將依法攔查及舉發。

交警大隊指出，淡江大橋屬快速公路，違規行駛或違停將依道路交通管理處罰條例第33條處新台幣3000元以上、6000元以下罰鍰，並嚴禁於橋上停車拍照或逗留。

交通警察大隊指出，考量假日觀光車潮，將針對大貨車實施分時段管制及科技執法措施，淡水端往八里方向，沙崙匝道採全日管制，另於假日中午12時至晚間9時管制濱海匝道及中正路二段51巷，大貨車改行台2乙線；八里端往淡水方向，假日中午12時至晚間9時管制台61線銜接淡江大橋及忠孝路匝道，大貨車改行台15線及關渡大橋。

淡江大橋 方仰寧 路權

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