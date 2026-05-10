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林口巡迴觀音媽慶典 李四川、蘇巧慧同台共獻禮

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
李四川、蘇巧慧雙手合十參拜觀音媽。記者黃子騰／攝影
李四川、蘇巧慧雙手合十參拜觀音媽。記者黃子騰／攝影

今天是母親節，國民黨新北市長參選人李四川、民進黨參選人蘇巧慧中午不約而同現身林口瑞平國小前廣場，參加竹林山寺觀音寺巡迴觀音媽大南灣坪位慶典，2人雙手持香虔誠向觀音媽參拜並與民眾握手，雙方支持者也大喊凍選，氣氛相當熱烈。

林口竹林山觀音寺巡迴觀音媽值年「大南灣坪位慶典」，今天上午在林口區瑞平國小前廣場舉行，湧進上千民信眾到場。民進黨新北市長參選人蘇巧慧上午11時30分到達會場，國民黨新北市長參選人李四川中午12時也到場，雙方禮貌性的微笑握手後，隨即和現場信眾握手致意時，許多民眾紛紛大喊凍選並主動上前合影，不少熱情攤販也送上粽子、平安麵包等物表達祝福。

在廟方安排下，李四川、蘇巧慧一同迎接巡迴的觀音佛祖到來，2人分別拿著財帛行三獻禮，主持人也祝福2人高票當選。

李四川向現場信眾握手致意。記者黃子騰／攝影
李四川向現場信眾握手致意。記者黃子騰／攝影

林口竹林山觀音寺巡迴觀音媽值年「大南灣坪位慶典」。記者黃子騰／攝影
林口竹林山觀音寺巡迴觀音媽值年「大南灣坪位慶典」。記者黃子騰／攝影

李四川、蘇巧慧拿著財帛行三獻禮。記者黃子騰／攝影
李四川、蘇巧慧拿著財帛行三獻禮。記者黃子騰／攝影

李四川、蘇巧慧持香參拜。記者黃子騰／攝影
李四川、蘇巧慧持香參拜。記者黃子騰／攝影

蘇巧慧與現場信眾握手致意。記者黃子騰／攝影
蘇巧慧與現場信眾握手致意。記者黃子騰／攝影

蘇巧慧 李四川 林口 新北

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