艋舺復古著衣派對 懷舊風情席捲艋舺

為活絡在地商圈發展，推廣艋舺獨有產業特色，臺北市商業處輔導臺北市艋舺服飾商圈促進會自主辦理2026【艋舺復古著衣派對】活動，即日於萬華51號公園開啟一場穿越時光的復古之旅!本次活動以復古經典「Swing Dance搖擺舞」為主軸，現場不僅有專業舞者帶來精彩暖場演出，更安排互動教學，讓民眾隨著節奏一起搖擺出屬於自己的復古節拍，甚至還能沿著商圈周邊踩街漫遊，活動現場更有復古文創市集等活動，吃喝玩樂一次到位；更貼心安排專業攝影師提供免費街拍服務，替每一位精心打扮的參與者留下最有味道的時代瞬間。歡迎民眾走進艋舺，在懷舊與創意交織的街區中，慵懶搖擺、自在漫遊，感受艋舺獨有的時光魅力；認識在地人文風情的同時，也為自己收藏一幀獨一無二的復古記憶。

臺北市商業處表示，艋舺服飾商圈鄰近萬華火車站，交通便捷，為臺灣早期重要的服飾商業發展據點之一，隨著時代變遷及數位消費趨勢興起，商圈逐步由傳統服飾批發模式，積極轉型導入多元經營型態，同時維持具競爭力的商品價格與品質。市府自107年起持續挹注資源，輔導艋舺服飾商圈自主辦理在地特色推廣活動，並逐年融入文化創意元素，透過結合地方歷史底蘊與當代時尚潮流，成功吸引年輕族群及文化旅人走入這片充滿故事的街區，賦予傳統商圈嶄新生命力。

臺北市艋舺服飾商圈促進會林韋志理事長表示，【艋舺復古著衣派對】今年正式邁入第4屆，逐漸打造出專屬於艋舺的復古品牌形象!活動不只好拍、好玩，透過一系列精彩實體活動，讓民眾感受滿滿懷舊風華與商圈魅力。此外，即日起至6月6日至特約店家出示追蹤艋舺服飾商圈臉書畫面並按讚分享指定貼文，還能享有限定優惠，讓復古不只好看，更好買。不只如此，5月16日更加碼推出2場次走讀導覽活動，跟著在地導覽老師的腳步，深入艋舺服飾商圈的歷史脈絡與特色故事，藉由一系列豐富實體活動吸引更多民眾親身體驗這座老城區的復古魅力。

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