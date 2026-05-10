再被問小琉球土地爭議 李四川：對出身抹黑相當惡劣

國民黨新北市長參選人李四川今出席佛光山三重禪淨中心舉辦的「慶祝佛誕暨母親節素食博覽會」，針對近日遭週刊爆料小琉球家族持分土地爭議，以及綠營民代相關批評，再度做出回應，強調自己父親是捕魚出身，認為對手針對其出身背景的攻擊「相當惡劣」。

鏡週刊日前報導，李四川在屏東小琉球與家族共同持分一處農業區土地，遭質疑有違建及出租營業情形。民進黨新北市議員翁震州近日也批評，李氏家族長期在小琉球地方「魚肉鄉民」，相關爭議持續延燒。

對此，李四川今受訪時表示，「我的爸爸是捕魚的，對手就我的出身部分抹黑，我一直認為這是相當惡劣的。」

至於媒體追問農地相關爭議，李四川則簡短表示，「我前面已經講過，依法該怎麼辦，就怎麼辦。」

李四川競選辦公室先前則回應，相關土地屬家族繼承共同持分，若其他所有權人涉及違建等問題，「該拆就拆，一切依法處理」。