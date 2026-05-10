金華社宅2棵老榕樹恐淪孤兒？民團籲勿當嫌惡樹種...移植落實兩次斷根

北市規畫在金華街特四基地蓋社宅，基地還有七棵保護老樹，目前四棵原地保留、一棵已找到去處移植，卻有兩棵老榕樹無處去，被認為榕樹因竄根、褐根病等問題沒單位願接收。台灣樹人會秘書長潘翰疆認為，外界除不應有嫌惡樹種觀念，接下來移植受老樹，也必須落實兩次斷根，及足夠時間養護。

對於目前金華社宅基地還有兩棵列管的保護老樹尚無單位願意接收移植，北市公園處表示，目前都發局尚有兩株未有適合去處，洽詢市府各機關無果，建議可先至樹木資源媒合平台找尋適當地點（比較適合大榕樹的可能是公園），再透過平台媒合移植。

由於這兩棵保護老榕樹要移植卻還沒有單位要收、恐淪孤兒。潘翰疆說，這是「適樹適種」的論述被濫用，外界普遍將榕樹視為嫌惡樹種，但他相當反對這論點，因榕樹、橡膠樹在都會區被定為竄根等嫌惡性，但其實幾乎沒有樹是真的可以種在人行道，儘管大家認為榕樹、黑板樹嫌惡，是因為竄根，但它們的遮蔭效果其實是最高。

至於這次為了配合金華社宅興建，有老樹需要移植，潘呼籲，移植老樹要落實相關執行要求，包括需要做到兩次斷根，因過去有工程單位樹木移植相當粗暴，也沒有養護，但因五十年以上老樹的樹根範圍很大，不能一次挖，需要兩次斷根，還有正常養護時間要六個月，但很多開發為了加快時程，都縮短到兩個月。

潘說，他還是肯定台北市樹委會保護老樹，原來華光社區留存有約七十棵，現在僅剩下榕錦時光到210巷這一排約有20棵，這次基地是在南北開發基地的另外一小側，呼籲老樹移植要落實、確實做到老樹保護。