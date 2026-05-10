北市開發特四基地但沒人要收受保護榕樹 議員：恐流離失所

北市金華街特四基地將蓋行政大樓，開發案預計9月上網招標，基地內7棵受保護樹木去留受矚，議員發現其中2棵老榕樹需移植，迄今無單位認養，面臨流離失所的困境。都發局說，日前再度發文持續媒合認養單位；文化局允諾提報府級協調。

都發局規畫在大安區錦安里的特四基地興建行政大樓，地上12層、地下3層的建物設有消防局職務宿舍、和平東路派出所、大安區清潔隊辦公室、老人日照中心。開發計畫在完成整體需求盤點並修正設計圖說後，預計9月啟動上網招標作業，並以明年5月開工、2031年竣工為目標。

議員王欣儀發現，基地內4棵受保護樹木可原地保留，3棵需移植，目前1棵小葉南洋杉已找到去處，2棵老榕樹無單位願意認養。都發局透過樹木資源媒介平台及發文協調，但公園處、水利處等10個市府單位皆表示「沒需求、不適合、沒腹地」。

王欣儀說，不願認養的原因如老樹冠幅大、占地廣、管理風險高及後續維護成本沉重；榕樹竄根問題，若染病或倒伏，恐增加管理責任與公共安全風險。她憂老樹安置問題未解，恐影響工程期程，要求文化局主動跨局處解決。

她另要市府正視通案的制度缺口，建立受保護樹木儲備基地、訂定公共工程老樹安置SOP、推動簡便審查機制。

文化局長蔡詩萍回應，大部分工程與老樹保護，在程序上都可快速處理，像特四基地完全找不到地方的例子很少見，會將問題提報府級層級協調，如果真的不行，後續將提請樹木保護委員會思考與決定；樹的移植需經樹保會通過，都發局提出申請，文化局會加速程序送給樹保會處理。

都市發展局住宅工程科長何家偉表示，經評估3棵受保護樹木需移植，1棵確認移往小彎社宅，2棵榕樹則於3月11日登錄樹木資源媒合平台、4月10日與5月6日函詢市府相關單位，持續積極媒合認養單位。

何家偉說，如有單位認養後，將送請文化局辦理受保護樹木審議變更程序，完成程序變更後將由工程廠商辦理移植作業。目前進度正常，無延宕。

文化局回應，市府1月核定「台北市大安區金華公共住宅新建工程委託規劃設計暨監造技術服務案」受保護樹木保護計畫暨移植與復育計畫書，金華特四基地內列有7株受保護樹木，其中1株已完成基地內移植，其餘6株採原地保留。目前文化局尚未接獲都發局提送相關移植計畫書圖，後續如收到申請，將盡速提送樹保會審議。

文化局重申，開發單位如施工內容與原核定樹保計畫有所異動，應須依規定辦理樹木保護計畫變更申請。也強調，文化局將依法持續推動北市樹木保護業務，兼顧市民權益與樹木保護的平衡。

北市特四基地開發案預計9月上網招標，基地內受保護的榕樹去留受矚。圖／王欣儀研究室提供

北市特四基地內2棵受保護的榕樹迄今無單位認養。圖／王欣儀研究室提供

北市金華街特四基地將蓋行政大樓，開發案預計9月上網招標，基地內2棵受保護的榕樹迄今無單位認養。圖／王欣儀研究室提供