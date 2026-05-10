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北市通用計程車供需失衡 270人搶一輛

聯合報／ 記者楊正海／台北報導

北市邁入超高齡社會，但議員點出，敬老愛心計程車隊近三年大減二千輛，形成供需失衡，去年通用計程車僅一五五輛，平均二百七十名身障者爭一輛車，兩者減少原因多是因司機做公益，卻常要倒貼成本。交通局指出，將設法提高誘因，增加車輛投入。

議員顏若芳指出，北市敬老愛心車隊車輛數僅剩一萬二千六百一十八輛，但短短二年內，北市可領取愛心卡的身心障礙者增加了五千人，六十五歲以上長者更暴增六點五萬人；原因是司機加入愛心車隊需自費或租刷卡機，每筆敬老愛心卡交易還需負擔約百分之一手續費，又要面臨車行抽成等。

北市公運處長李昆振指出，北市傳統計程車轉往App叫車的多元計程車，比率已經達百分之五十五，消長之下，愛心敬老計程車減少。交通局長謝銘鴻表示，二○一六年時，車隊裝讀卡機的補助因北市議會附帶決議被取消，希望能恢復減輕司機負擔。

交通部為彌補復康巴士服務的不足，推通用計程車補助，議員汪志冰發現，北市通用計程車數二○一九年三○一輛，但去年僅剩一五五輛，北市肢體、多重障礙族群約四點二萬人，平均二百七十人爭取一輛車。且運送「輪椅乘客」五十趟以上，才能申請每趟五十元獎勵金，「如果我是計程車司機，一點興趣都不會有，除非佛心做公益」。

公運處指出，超過六十五趟以上，每趟最高可領到三二五元，前年向中央申請百輛獲核定，去年再申請百輛，本月初已獲交通部核定。

北市 計程車 顏若芳

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