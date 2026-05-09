貿協第4年參加101垂直馬拉 拉大阪市官員一起登高

2026台北101公益垂直馬拉松9日登場，貿協連續4年由董事長黃志芳親自率隊挑戰，今年以24分01秒創個人最佳紀錄，去年創下貿協隊伍最佳成績的李先生，今年維持17分鐘的紀錄。

貿協去年辦理大阪世博TECH WORLD館期間分享參與台北101垂直馬拉松的經歷，大阪府松原市市長澤井宏文深感興趣，今年偕同松原市觀光協會代表理事松本光代等人前來參觀，松原市政府市長室室長橋本明，以及企劃政策課課長井內岳郎更加入貿協隊伍參賽。

黃志芳表示，此次日本友人跨海來台參與活動，不僅延續雙方在大阪世博期間建立的深厚情誼，也讓體育交流成為台日互動的另一種語言。挑戰台北101垂直馬拉松所代表的「追求卓越、勇於挑戰」精神，也與貿協協助台灣企業拓展全球市場的信念不謀而合。

貿協隊最佳成績維持17分鐘，今年首次參賽的吳小姐，雖然是被同事「推坑」，但他表示，爬的時候非常後悔，但是抵達終點的時候覺得自己真的很棒。去年因腳傷無法參與賽事的江小姐分享，雖然平時都有在國貿大樓練習，在通過起跑線時想到要挑戰88樓仍覺得遙不可及，沒想到轉眼間就抵達終點。

貿協表示，協會長期鼓勵同仁培養健康生活與團隊合作精神，透過不同形式的交流凝聚向心力，從推動國際展覽、協助企業拓銷，到投入公益與多樣化活動，貿協展現的不只是台灣產業的活力，也是在面對國際挑戰時持續向前、勇於突破的台灣精神。