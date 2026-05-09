三蘆寫生賽頒獎 19校學童作品變身限量口罩

新北市議員王威元服務處舉辦的「2026家鄉如畫・Find The三蘆城市亮點寫生比賽」邁入第3屆，今在三重中正堂舉行頒獎典禮，來自三重、蘆洲19所國小學童作品齊聚展出，其中各校1幅代表作更被製成限量「三蘆文化紀念口罩」，成為今年活動亮點。

王威元表示，舉辦寫生比賽的初衷，是希望透過孩子們的畫筆，看見家鄉不同樣貌，也延續自己從小在三重、蘆洲長大的情感記憶，希望孩子們能在藝術、音樂、體育等不同舞台被看見、獲得肯定。

主辦單位指出，今年特別從19所學校中，各挑選1件最具校園特色的作品，轉製成限量紀念口罩，讓孩子創作從紙本走入日常生活。王威元也邀請獲獎學童與家長一同上台領獎，並笑說，「之後你們小孩作品的口罩，就會在三蘆流通。」

根據統計，今年最受學童歡迎的寫生地點，包括新北大都會公園熊猴森樂園、同安36號蘋果公園及湧蓮寺等地。王威元看著孩子筆下的城市風景，也幽默表示，「看到孩子畫的三重蘆洲，跟我童年完全不一樣，不知道是城市進步了，還是我變老了。」

主辦單位表示，得獎作品也於5月9日至10日在三重中正堂同步展出，開放民眾參觀。

新北市議員王威元在三重中正堂舉辦「2026家鄉如畫」寫生比賽頒獎典禮。圖／新北市議員王威元提供