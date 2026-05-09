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「2026中國信託‧台北101公益垂直馬拉松」賈永婕穿消防服 比預定多20秒

聯合報／ 即時報導
台北101董事長賈永婕衝線。圖／台北101提供
台北101董事長賈永婕衝線。圖／台北101提供

「2026中國信託‧台北101公益垂直馬拉松」今年吸引全球32個國家、共5147名海內外選手前來挑戰，經歷一整天的激戰後終於畫下句點，個人組男、女冠軍由去年的Ryoji Watanabe和Tea Faber完成衛冕，羅清駿、古曉文分居台灣男、女第一名。團體組則由「FRT騎士團」甩開其他隊伍的糾纏登頂首位。賽後所有跑者在水舞廣場享受音樂、美食的After Party，度過美好的週末時光。

台北101董事長賈永婕今年穿上重達7公斤的消防服參加個人挑戰組，並以30分20秒完賽，她在衝線後表示：「之前練習有試過只穿上身消防衣，今天直接挑戰全裝爬完全程真的很不容易，但這就是種致敬。」提到完賽成績時無奈說：「我的目標是30分鐘內完賽，結果為什麼要多這20秒呢？因為這就是人生。我的個性就是這樣，一旦開始就想把它完成，即使過程內心充滿痛苦，還是咬著牙堅持完賽，希望大家玩得開心，我們明年再見。」

今年個人組的競爭相當激烈，最終成績出爐，日本選手Ryoji Watanabe以11分25秒蟬聯男子組冠軍，身著「階段王」（漢字，意為樓梯王）背心的他表示：「今天背部有點狀況不太理想，到60樓的時候發現心率加快只好放慢節奏，過80樓後只能撐著扶手往上爬，能順利完賽還得到第一名，實在很令人興奮。」提到今年賽道改變少跑了3層樓，他笑道：「樓梯很陡幾乎察覺不到和往年有什麼不同，我很喜歡台灣，一定會再回來參加這個比賽！」

來自克羅埃西亞的Tea Faber去年首次參賽就摘下后冠，今天以14分07秒完成衛冕後表示：「今年的成績比去年慢了一些，但最重要的是，我已經全力以赴。我一直激勵自己，『放棄』從來都不是我的選項。」問到投入這項賽事的原因，她說：「在歐洲很少有超過30層樓的建築，大約六年前我第一次參加這樣的比賽，也取得不錯的成績，於是我開始嘗試挑戰國際大型賽事，陸續在上海、台北的賽事奪冠，明年也希望能夠繼續參加。」

台灣選手方面，男子組由羅清駿以11分46秒率先衝線，順利完成台灣男子冠軍四連霸。他表示：「今年賽道的優化、拱門設計和晶片位置的調整都讓人印象深刻，希望明年可以再次挑戰國內紀錄。」女子組冠軍由「三寶媽」古曉文以14分30秒奪下，也是個人組的第4名，她表示：「這陣子為了比賽練得很勤，孩子們知道我在練跑也變得自動自發，再加上神隊友老公的幫助，我們全家人一起『TEAM UP』！」

今年的個人組出現一批身著全裝背氧氣瓶的新北市消防隊員，在陳崇岳局長的帶領下朝終點線發起猛攻，六名隊員並肩抵達88樓時現場歡聲雷動，被問到全裝的重量時表示：「消防衣連同頭盔、氣瓶大約30公斤，平常負重攀爬訓練沒那麼多層，我們自主訓練會以上樓爬升為主，搭電梯下樓再爬上去，這都是平常訓練和勤務沒有的經驗。」

本屆團體組換包含公益企業組在內，共有58支隊伍相互較勁，其中最受矚目的莫過於由金牌部長李洋帶隊的「運動部」，這支標榜「運動讓台灣壯大」的隊伍，不但以身作則而且志在參加、不以得獎為目的。團體組前三名是FRT騎士團、GO Formosa和中華民國越野跑協會。公益企業組由「三商美邦人壽保險股份有限公司」拿下第一名，全隊每位成員都可以獲得tokuyo溫感氣動足腿按摩靴一雙，作為全隊優異表現的鼓勵。

今年開放報名半小時後各組別名額就秒殺一空，熱門搶手程度可見一斑，持續進化的跑者服務與After Party尤其是亮點，賈永婕董事長在賽後也邀請跑者們前往台北101水舞廣場，感受輕鬆愉快的氛圍。現場許多完賽跑者享受美食、啤酒，聽著芒果醬的演出，也不忘為自己的完賽獎牌雷射雕刻上專屬的名字及成績。參賽完雖然身體疲憊，但大家的臉上仍是堆滿笑容，相信「2026中國信託‧台北101公益垂直馬拉松」在所有跑者心中都留下美好回憶。

中信啦啦隊為選手掛牌。圖／台北101提供
中信啦啦隊為選手掛牌。圖／台北101提供

台北101董事長賈永婕與大師兄林智勝。圖／台北101提供
台北101董事長賈永婕與大師兄林智勝。圖／台北101提供

新北市消防局身著全裝背氧氣瓶完成挑戰。圖／台北101提供
新北市消防局身著全裝背氧氣瓶完成挑戰。圖／台北101提供

馬拉松 台北101 賈永婕

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